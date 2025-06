Juan del Val dice lo que muchos piensan sobre Lamine Yamal y su presunta relación: "No es un joven al uso, pero tiene 17 años"

La polémica no deja de perseguirle a Lamine Yamal. El delantero del F.C. Barcelona está protagonizando titulares no relacionados con su talento futbolístico, sino por su vida privada.

Esta semana, se han publicado fotografías del jugador de fútbol acompañado por Fati Vázquez, una creadora de contenido que está a punto de cumplir 30 años, 12 años mayor que el futbolista. La polémica viene porque Yamal tiene 17 años, es aún menor de edad. Por ello, se ha comentado en diferentes programas, como La Roca.

Tras ser portada de la revista Lecturas, el vínculo entre el jugador y la influencer ha sido analizado en la sección de corazón del programa dominical conducido por Nuria Roca. Juan del Val ha dado su opinión sobre el revuelo causado.

El autor recordaba que Yamal es aún menor de edad, dado que cumplirá los 18 años el 13 de julio de este 2025. Marta Critikian ponía en valor cómo la revista había titulado por la edad de la bloguera, algo inusual y que remarca la diferencia generacional entre ella y el futbolista.

“No es mucha diferencia de edad”, opinaba el autor de Bocabesada, aunque recalcaba que “sí que es verdad que un menor”. Berni Barrachina hacía énfasis en que es la mujer la mayor y no al revés. El debate entró en otro tema, dado que todos coincidían en que si fuera al contrario, hubiera escandalizado más incluso.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'.

“Si ella tuviera 17 y él 30, créeme que hubiera sido muy sonado”, apostillaba Sara Ramos. “Incluso más, seguro”, añadía Del Val, con Nuria Roca dándole la razón a su esposo. Pilar Vidal preguntaba si “tener 30 es no ser joven”. Aunque el resto de contertulios sí que dijo que tener 30 es ser joven, también remarcaban que la polémica no iba por ahí.

“Entendemos que es Lamine Yamal, que es una estrella”, expresaba Del Val. “Pero no es un joven al uso”, interrumpía Vidal. “Ya. No es un joven al uso, pero tiene 17 años”, replicaba el escritor, recordando que se está hablando de un menor de edad. “A edad, estás en segundo de bachillerato”, agregaba.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

Vidal ha puesto el foco en las fotos, en las que no se aprecia ningún tipo de vínculo romántico, aunque aparezcan muy juntos. “¿Qué se ve? Que están en un barco”, declaraba, con el resto de tertulianos dándole la razón en ese aspecto.

Tras ver un vídeo sobre el perfil de la creadora de contenidos, señalando también que la influencer está recibiendo una serie de insultos y amenazas en redes sociales. “Es lo de siempre”, declaraba el autor sobre los comentarios anónimos en redes.

Nuria Roca también aprovechaba para poner el foco en que, quizás, Vázquez no se hubiera fijado en Yamal si éste no fuese una estrella nacional e internacional del balompié. “No es muy revolucionario ver a un futbolista con una influencer. Si fuese un jugador de fútbol con una escritora sueca, pues sí que sería llamativo, o una bibliotecaria”, opinaba Del Val.