José Yélamo corta en directo a una votante de Trump en 'laSexta Xplica': "No voy a permitir que uses ese tono"

laSexta Xplica ha vivido una noche de lo más turbulenta este pasado sábado 21 de junio. Los casos de presunta corrupción alrededor del PSOE y la irrupción de Estados Unidos en el conflicto bélico entre Israel e Irán han provocado diferentes debates muy encendidos. Precisamente en el segundo, José Yélamo ha tenido que cortar en directo a una férrea defensora de las políticas de Donald Trump.

Si bien, la ausencia de Afra Blanco en las últimas semanas se está haciendo notar, eso no ha impedido que haya un encendido debate público, especialmente respecto a la decisión de Trump de bombardear al país persa. Precisamente, en este tema, fue cuando el presentador tuvo que mandar callar a una invitada.

Ha sido en el debate con los Xplicadores y en el que están también presentes distintas figuras y representantes de empresarios, trabajadores y la opinión pública. Dada la importancia internacional del bombardeo a Irán, Yélamo optó por cambiar el debate socioeconómico por el de política fuera de las fronteras españolas.

A pesar de durar 15 minutos, la discusión aumentó notablemente el volumen del programa. La intervención beligerante de Lucrecia Aldao, quien tiene la ciudadanía estadounidense y es abiertamente votante de Donald Trump, provocó que Yélamo tuviera que cortar el debate antes de tiempo.

Pilar Velasco opinaba que la irrupción de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán puede perjudicar al país norteamericano. “Todo esto está afectado a la credibilidad de Donald Trump porque parece que va a rastras de Netanyahu”, consideraba.

Pilar Velasco en 'laSexta Xplica'.

Aldao interrumpía de malas formas la intervención de la comunicadora. “Por favor, es que no tiene ni idea”, lanzaba, provocando que Yélamo le pidiera calma. Sin embargo, la seguidora de Trump no calló y atacó a la contertulia.

“Es la típica que habla de lo que no sabe, escucharla me pone enferma. Es todo incorrecto”, afeaba la votante republicana. Al ver que le estaba faltando el respeto a Velasco, el presentador le dio un aviso. “¡Silencio, se acabó! No te voy a dar más explicaciones”, cortó.

Plató de 'laSexta Xplica'.

Velasco intentó seguir con su intervención, pero Aldao comenzó a murmurar por lo bajini, al decir que la colaboradora parece un “disco roto”, al señalar que estaba repitiendo su argumento, dado que hablaba de un “problema de credibilidad” de Trump respecto a sus votantes, puesto que se había comprometido a no intervenir en guerras.

Sin embargo, Aldao proseguía en su murmuro. Yélamo terminó explotando. “De verdad, Lucrecia, no te voy a permitir que aludas personalmente a la gente y que utilices ese tono, es que no viene a cuento. No tiene ningún sentido, te lo digo en serio”, avisaba.

“Es que dice tonterías”, justificaba Aldao. Sin embargo, Yélamo le lanzó una advertencia final. “Te lo estoy diciendo por las buenas. Aquí nadie dice tonterías, cada uno dice su opinión”, señalaba, no dándole permiso para tomar la palabra para que Velasco terminase con su alegato.

Lucrecia Aldao en 'laSexta Xplica'.

“Si vuelves a hablar, te voy a cortar el micro”, amenazaba Yélamo, visiblemente harto. Aldao acató y esperó su turno de palabra, para defender a Trump. “Tengo que repetir esto todos los sábados: no hemos entrado en guerra, Trump no ha empezado ninguna guerra”, manifestaba.

“Lo que ha pasado con Israel y con Irán lo tiene [el país hebreo] en la cabeza desde hace 40 años. Irán es el país terrorista por antonomasia. Hezbolá está en todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de Trump? Cambio de régimen, lo quiere es echar a los muyahidines estos y traer al hijo del Sha. Esa es la estrategia”, terminaba.