Javier Rey e Itsaso Arana, de 'La Frontera' (TVE): "El conflicto de ETA nos atravesó más de lo que nos damos cuenta"

Hablar de ETA en la ficción española sigue siendo todo un reto, pero también una obligación para entender las heridas que todavía están abiertas en la sociedad. La Frontera está pendiente de estreno en TVE y se une a la lista de títulos como Patria (HBO), La línea invisible (Movistar Plus+), El desafío: ETA (Prime Video) que ahondan en la lucha contra el terrorismo. Protagonizada por Javier Rey (Fariña, La última noche en Tremor) e Itsaso Arana (Detective Touré, Las chicas están bien), La Frontera se desarrolla a finales de los años 80, cuando Francia empieza a colaborar con España en la lucha antiterrorista, entregando a miembros de ETA. Una reunión de la cúpula de la organización decide no extender los atentados al país vecino. Sin embargo, un pequeño grupo decide ir por su cuenta, al planear un atentado en París como venganza. Mario (Javier Rey), capitán de la Guardia Civil, intercepta el mensaje por medio de una informadora y lo pone en conocimiento de sus superiores, quienes deciden no hacer nada. Ramón Campos y el debate sobre el 'true crime': "Entrevistar a Bretón es lícito porque habla del momento en el que vivimos" Por eso, intenta evitar el atentado con la ayuda de su homólogo en Francia. Pero todo se complica con la irrupción en su vida de Clara (Itsaso Arana). María Pulido y Yolanda Centeno dirigen los seis capítulos que conforman este thriller de RTVE, producido en colaboración con PAR Producciones, y coproducido por Amazon Prime Video. La Frontera también está disponible en el catálogo de Prime Video desde el pasado viernes, 13 de junio. ¿Creéis que está perdiendo el miedo a hablar de ETA en la ficción?

Javier Rey: Cada cosa tiene su tiempo. De manera natural, alguien decide que ya es el momento de contar una historia, es bien recibida y genera debate. A partir de ahí quizá la gente siente la necesidad de seguir explorando ese camino.

Javier Rey interpreta a Mario en 'La Frontera'.

¿Qué aprendizaje os habéis llevado con esta historia?

J. R.: Hay muchas cosas que te llevas. Lo nuestro implica aprender el oficio de tu personaje, contextualizar, entender cómo se movía y cómo era la época. No es solo llegar con un texto y decirlo. Todo proyecto te proporciona un aprendizaje. Aunque sabíamos lo que ocurrió, estar allí, vivirlo o hablar con gente, te ayuda a ordenar y poner en pie esos recuerdos. Eso te lo llevas como un regalo de vida.

Itsaso Arana: Tenemos que estar estudiando la vida para recrearla, y cuando se trata de algo histórico, hay que ponerse las pilas. El viaje de mi personaje me ha hecho reflexionar sobre mi propia integridad, sobre cuánto soy leal a mi pasado y cuándo me soy infiel. Es un personaje muy fiel a sí misma.

¿De qué forma os marcó el terrorismo a nivel personal?

I. A.: Soy navarra y hemos vivido completamente atravesados por este conflicto, a veces más de lo que nos damos cuenta. Con los años, te das cuenta de cómo piensas, cómo hablas, o no, de política. De cómo la política se vive como algo peligroso de contar en público. Veo que en otras partes de España se habla de política con más ligereza. Hemos visto la peligrosidad de los extremismos. Y al mismo tiempo, he podido desarrollar una mirada compleja, sin ser equidistante, sobre los conflictos: no solo hay buenos y malos.

J. R.: Recuerdo cosas de la tele, las noticias... Esta serie me ha ayudado a ordenar esos recuerdos.

¿De qué forma creéis que las nuevas generaciones perciben lo que sucedió con ETA?

J. R.: No se puede generalizar. Se nota cierta falta de información, confusión o tendencia a minimizar. Cuando una ficción genera preguntas, hay una labor que va más allá del entretenimiento. Conseguir eso es para estar feliz.

I. A.: Se dice que los jóvenes no se enteran, pero cuando algo ha pasado y no ha pasado suficiente tiempo, surge una negación. ¿Quién quiere acordarse de la pandemia? Cuando algo acaba de pasar, también hay ganas de salir adelante. Estamos en un momento en que ya se puede empezar a ver la vida de otra manera.

¿Cómo os habéis documentado para interpretar vuestros personajes?

J. R.: He tenido la fortuna de hablar con mucha gente muy generosa que me ha contado sus propias experiencias. La productora y las directoras nos facilitaron mucho el trabajo. Hay un documental, Desafío ETA [también producido por PAR Producciones], que es muy didáctico y nos ayudó a contextualizar y a generar el tono de la serie. Tuvimos acceso a muchas sensibilidades distintas, y eso suma mucho a la hora de contar la historia.

Itsaso Arana y Javier Rey protagonizan 'La Frontera'.

¿Habéis llegado a comprender y sentir el miedo que se sentía en esos años?

J. R.: Es muy fuerte. El simple hecho de levantarte por la mañana para ir a trabajar y normalizar el no saber si vas a volver a casa es muy duro. Esa sensación la tienen tus familiares, tus amigos... Es una red que se extiende. Hablar de esto es complejo porque corremos el riesgo de simplificarlo. Nuestra responsabilidad con la serie era que esto no quedara en una anécdota o en una historia de acción. Hemos contado una historia de acción, sí, pero le hemos puesto la densidad de que en cualquier momento puede pasar algo. Y esa era una realidad.

Itsaso, fuiste directora en Las chicas de bien. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser dirigida ahora?

I. A.: Ha sido un placer ser dirigida por estas dos mujerazas maravillosas. Ahora tengo más conciencia de la dificultad que implica dirigir. Dirigir es como desactivar una bomba: en cualquier momento todo puede descarrilar. Hay muchas voces y presiones.

Los actores somos una pieza más, y cuantos menos problemas demos, mejor. Pero de vez en cuando hay que darlo todo, porque si no, lo técnico se come el trabajo creativo. Ahora puedo ver mejor el latido del rodaje y en qué estado está una directora. Javi también tiene esa consciencia porque es muy empático.

Son malos tiempos para la ficción seriada en su emisión en la televisión lineal, pero no tanto por el auge de las plataformas. ¿Qué opinión tenéis sobre el momento por el que atraviesa la ficción española?

J. R.: El público es soberano y decide cómo y cuándo consumir. Nuestra responsabilidad es hacer buenas ficciones y que el boca a boca siga funcionando, porque eso no ha cambiado.

¿La fragmentación del público os permite elegir las historias?

I. A.: Sí, también implica tratar al espectador de una forma más adulta, y eso nos permite arriesgar más y tener puntos de vista más personales. Sabemos que no siempre vamos a gustar a todo el mundo, y eso está bien, porque así se puede llegar más lejos.