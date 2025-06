Kiko Hernández, sin piedad contra Anabel Pantoja por su vídeo matando una cucaracha: “No se puede ser más cochina”

Anabel Pantoja suele compartir su vida en redes sociales, como buena creadora de contenido. Y en las últimas horas, la influencer ha subido un vídeo en el que se ve una cucaracha de tamaño considerable en su sofá, para su desesperación.

Anabel le tiene un gran miedo a este insecto, pero se lo intentó tomar a broma. “Qué hago, la niña en el carro, ¿se queda en el sofá?”, se preguntaba. Pero su temor crecía: “¿Y si cría aquí y pone huevos?”, seguía preguntando al aire.

Por ello, finalmente, la amiga de Belén Esteban lanzó una zapatilla contra el sillón para acabar con la cucaracha. “O te unes a ella y te sientas allí, o le echas huevos. Yo en mi vida pensaba que podía hacer eso y cogerla después con un papel”, admitiría más tarde, puntualizando que no subió ese vídeo porque iba dando arcadas.

Estas imágenes se han emitido esta tarde en Ni que fuéramos Tentáculos, en TEN. Y Kiko Hernández ha tomado la palabra con dureza para cargar contra Anabel. Su compañero Germán González acababa de recrear otro vídeo de la sobrina de Isabel Pantoja, pero él no se reía, y Carlota le preguntó qué le ocurría.

“Aplaudir a esta chica cuando ha matado una cucaracha en el sofá. La gente que ha visto esto, que no lo haga”, pedía Kiko Hernández, aparentemente irritado. “Se quedan todos los huevos ahí, no se puede ser más cochina”, reprochaba.

Kiko Hernández en 'Tentáculos'.

“No lances así la zapatilla, coges la cucaracha con un cartón, en un recogedor y la tiras de la basura”, seguía recriminando Kiko Hernández, que entonces brotó. Y se quitó su propia zapatilla deportiva y la tiró contra el sofá, emulando lo visto en el vídeo de Anabel Pantoja.

“Lo que no hago es quitarme la zapatilla y hacer así ¡que he matado la cucaracha! ¡Y todo el mundo matando cucarachas así, todo el mundo que tenga cucarachas haciendo esto!”, gritaba. Sus compañeros ponían cara de terror, en especial, Carolina Sobe que estaba a su lado. “¿Te he dado?”, le llegó a preguntar.

Anabel Pantoja, por suerte, encontró una aliada en el plató: Carlota Corredera. Y así, la presentadora gallega le hizo una advertencia a Kiko: “Si la chiquilla tiene fobia a las cucarachas, tampoco podemos pedirle que siga el protocolo de actuación de Greenpeace”.