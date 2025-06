Claudia Bavel confiesa cuál es su vínculo con Lamine Yamal: "Estaba esperando a que cumpliera los dieciocho"

Claudia Bavel se ha sentado en el plató de TardeAR este viernes para contar cuál es el vínculo que mantiene con Lamine Yamal.

En la tarde del jueves, la modelo llamó al programa para desmentir el testimonio del futbolista del FC Barcelona. Él negó por completo su interés en conocerla y desveló que intentó tenderle una trampa con su habitual modus operandi.

La periodista Leticia Requejo conversó en exclusiva con la protagonista y explicó que ambos coincidían en un mismo punto. "Nunca han quedado mano a mano, como en una cita", anunció. A lo que añadió que sí se conocen personalmente porque han coincidido en fiestas. Además, los mensajes que han podido leer los colaboradores de Tardear demostrarían que es Lamine Yamal quien insiste en verla.

Claudia Bavel ha explicado en el plató de Tardear que se conocieron a través de un amigo que tienen en común. Y pese a que empezaron a intercambiar palabras en el año 2024, ha confesado que no quiso encontrarse con él porque "no quería quedar con un menor".

Según Alex Álvarez, la modelo habría mandado mensajes a su entorno para informarles de que iba a verse con Lamine Yamal. Ella ha desmentido la información asegurando que no es cierto porque "estaba esperando a que cumpliera los dieciocho".

"Yo tengo mil mensajes de él diciéndome que me vaya donde él vive. Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor, que no me vacile", agregaba. "Él me escribió hace poco para pedirme que no contara nada de lo que yo tenía que ver con él", ha desvelado la que fue amiga de Iker Casillas.

"Quien no quiera que se sepa públicamente que está conmigo, que no me hable", sentenciaba Claudia en el programa. Ante esta declaración, el colaborador de Tardear anunciaba que "Claudia habría intentado quedar con Lamine Yamal para tenderle una trampa y llevar a un fotógrafo para comercializar las imágenes con el futbolista", respaldando así el testimonio del futbolista.

Leticia Requejo ha lanzado una nueva bomba en directo: "Después de lo que contamos ayer en el programa, Claudia y Lamine Yamal han vuelto a hablar". Claudia ha desvelado el contenido de esa conversación, en la que el futbolista le pide disculpas y le asegura que no tiene ningún problema con ella".

El magacín vespertino de Telecinco ha compartido con los espectadores una exclusiva. Existe una tercera mujer en discordia en la vida de Yamal. Uxue, exnovia de Plex, estuvo también con él en el famoso viaje a Italia.