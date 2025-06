Buenafuente, sin tapujos sobre Pedro Sánchez: "Le faltó decir: 'Con el hambre que tengo y me habláis de mordidas"

El monólogo inicial de Andreu Buenafuente en el Futuro Imperfecto de este jueves, 19 de junio, fue una auténtica panorámica del caso que ahora copa la actualidad. La corrupción en el Partido Socialista está poniendo en jaque la estabilidad política española y el presentador de Televisión Española no pudo omitirlo.

"¿Cómo estáis? ¿Bien o como Pedro Sánchez? Vamos a hablar de este tema", comenzó diciendo Buenafuente, haciendo un pequeño paréntesis para informar de que Silvia Abril estaría presente en esta entrega y que no tenía "ni idea" de lo que iba a hacer su mujer: "Soy otro ejemplo de persona que no sabe lo que trama su persona de máxima confianza".

"La semana pasada, ante el escándalo de corrupción del PSOE, el tsunami informativo de aquella noche acaparó toda la atención de la gente. Y yo pensé: 'A ver, Andreu, vale que el humor es más fuerte que el odio, pero la corrupción lo contamina todo'. ¿Solución? Juntarlo todo. Humor sobre la corrupción. 'Humupción'. 'Corrupmor'. Suena a Chiquito de la Calzada", prosiguió.

Después de un vídeo para poner en contexto a los espectadores de la pública, el comunicador señalaba: "Una semana ya desde ese informe de la UCO que señalaba la adjudicación de proyectos a cambio de comisiones por parte de José Luis Ábalos". Después, en pantalla aparecían caricaturas de los tres en discordia: Ábalos, Koldo y Santos-Cerdán.

El humorista tiraba de máxima ironía: "¿Qué pudo pasar? He estado dándole vueltas. Con la confianza que inspiran estas tres personas. Es verdad que no se podía sospechar, sobre todo en el caso de Koldo. ¿Quién iba a pensar mal de alguien que acumula denuncias, multas y condenas por cargos de agresión como portero de un club de alterne? ¡Había que ser desconfiado!".

"Fue indultado por el PP en su momento. Igual soy yo, que tengo muchos prejuicios. Revisando el curriculum de Koldo, te encuentras que comenzó a trabajar a los 20 protegiendo un vertedero. Acaba igual que empezó", subrayó Buenafuente, añadiendo: "Sigo alucinando después de todos estos años de condenas por corrupción. Es muy marca España. Es muy de aquí, aunque Argentina nos gana un poco".

"Que haya políticos que sigan cayendo en estas prácticas... Creo que se lo toman como un reto. Les gusta el morbo, para ver si les pillan o no", admitió el rostro de la Corporación, pasando ya a centrarse en la figura de Pedro Sánchez y el aspecto que tenía en su última comparecencia: "Solo había que verlo. Hablaba en todo muy bajo, se le veía jod...".

Acto seguido, pasaba a comentar sus "desgarradoras palabras" al finalizar la rueda de prensa: "Son las cinco y aún no he comido". "Le faltó añadir: 'Con el hambre que tengo... Y me habláis de mordidas'. Me gustaría preguntarle: 'Presidente, ¿usted qué cree que es más importante, comparecer sobre el caso de corrupción que pone en jaque a todo el Gobierno de España o ir a comer?", reflexionó.

Por último, ponía en foco en "la paradoja de la corrupción": "Estamos viendo cómo el PP pide la dimisión de Sánchez por los mismos motivos por los que echó a Rajoy. Y lo piden sin reírse. Se podría dar el caso de que el partido que llegó al Gobierno echando al partido anterior con una moción basándose en la corrupción cayera por corrupción dejando paso al partido anterior, que tiene pendientes 28 juicios por corrupción".