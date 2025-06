TVE tendrá su 'Pekín Express': prepara la adaptación de 'Race Across The World', un formato de viajes con parejas de famosos

El logo de 'Race Across The World'. RTVE

Televisión Española adaptará el reality británico Race Across The World, un formato que mezcla la presión de una carrera con la riqueza de un programa de viajes, mostrando paisajes, culturas y desafíos. Seis parejas de famosos competirán para ser las primeras en llegar a un destino final, con presupuesto y condiciones limitadas.

El espacio estará producido por Zeppelin TV (Banijay Iberia), productora de Gran Hermano y empresa con la que TVE ha colaborado para Baila como puedas o Todos contra uno en los últimos años. Ahora, colaborarán mano a mano en Benita, el docureality sobre la transición de Maestro Joao Benita.

En Race Across The World, rostros conocidos en diversos ámbitos -cultura, deporte o televisión- y un acompañante de su confianza iniciarán una extensa ruta por América Latina sin utilizar aviones ni dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles o GPS. Deben viajar únicamente por tierra o mar, con un presupuesto limitado, equivalente al costo de un billete de avión desde el punto de inicio al final del viaje.

El viaje se divide en tramos y, en cada uno de los episodios, los equipos deben llegar a un checkpoint específico que es revelado al principio de la etapa. Al llegar, deben firmar un libro de viajes que registra su orden de llegada, lo cual también determinará el orden de salida en la siguiente etapa, respetando las diferencias horarias entre los equipos.

Durante el trayecto, los concursantes deben tomar decisiones estratégicas sobre qué transporte usar, dónde dormir y cómo administrar su dinero. Si se quedan sin fondos, pueden trabajar para ganar algo de dinero extra.

De esta manera, y vistas las bases del formato, la Corporación por fin tiene el Pekín Express que tanteó hace unos dos años y con cuyos derechos se acabó haciendo HBO. José Pablo López, entonces director de Contenidos Generales de RTVE, intentó en la pública la recuperación de un reality muy reclamado por el público.

El programa fue estrenado y emitido en Cuatro entre 2008 y 2011, con Paula Vázquez, Raquel Sánchez Silva y Jesús Vázquez como presentadores de las distintas ediciones de aquella etapa. Después, en Antena 3 (2015) y la Sexta (2016), Cristina Pedroche lo presentó en sus versiones en Antena 3 y laSexta. Miguel Ángel Muñoz comandó la etapa en la plataforma a finales de 2024.

Formato internacional

Race Across The World fue galardonado con un BAFTA en 2020 como Best Reality and Constructed Factual. El formato de la televisión británica que lleva triunfando en la BBC cinco temporadas, cuenta además con una versión celebrity, a la que se sumará una segunda este año.

Creado por Studio Lambert y distribuido por All3Media International, el formato ha sido adaptado en los Países Bajos, Dinamarca (Først til verdens ende) y Finlandia (Race Across the World Suomi). Además, este año se está preparando una versión en Alemania para la ZDF, y otra en Noruega para Discovery.