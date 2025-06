Jorge Javier, muy crítico contra el PSOE: "¿Cómo han podido campar a sus anchas tantos años semejantes personajes?"

El PSOE se encuentra inmerso en una crisis política sin precedentes. Un demoledor informe de la UCO ha provocado la dimisión de Santos Cerdán, secretario de Organización del partido y, posteriormente, Pedro Sánchez pidió disculpas a la ciudadanía y descartó el adelanto electoral.

En los últimos días, varias voces críticas se han manifestado ante estos nuevos casos de corrupción que salpican al PSOE. Uno de los testimonios que más ha sorprendido es el del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, que ha manifestado en varias ocasiones su afinidad y apoyo al partido liderado por Pedro Sánchez.

Desde su blog de Lecturas, dedicaba unas líneas a todo lo relacionado con el 'caso Cerdán' y el 'caso Koldo'. "Desde que salió lo que salió -Koldo, Ábalos, Cerdán- ando como vaca sin cencerro", arrancaba el comunicador.

En primer lugar, recordó cuando, un día, piropeó a José Luis Ábalos: "Me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo. Porque tanto hablaban del talante como negociador de Cerdán que en mi mente lo convertí en casi un estadista".

"Desde el jueves no he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena. Me informo por los periódicos. Leo un artículo y descanso. Al rato otro. Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación, la inquietud y la incomprensión", confesaba el presentador de El diario de Jorge.

"Pero, ¿cómo han podido campar a sus anchas semejantes personajes durante tantos años? ¿Cuántos controles han fallado en el PSOE? ¿Cuánto dinero han robado? ¿Qué han hecho con él? En fin", se mostraba muy crítico con la deriva actual del PSOE.

Posteriormente, Jorge Javier intenta dejar una reflexión positiva de la crisis socialista: "Quiero pensar en algo bueno del asunto para no hundirme del todo. Y lo encuentro, quizás para animarme un poco: los han pillado. Necesito creer que los corruptos siempre acaban cayendo, que no es tan fácil meter la mano y salir indemne".

"Recibirán su correspondiente castigo pero además cargarán el resto de su vida con una mochila repleta de algo tan viscoso como el sentimiento de culpa. La vergüenza. El rechazo social. El asco", hablaba sin reparo sobre Ábalos y Cerdán.

"No se debe intentar encontrar consuelo mirando a otros partidos echándoles en cara su manera de actuar ante la corrupción. Es una excusa raquítica. Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización", señalaba la gestión realizada por el presidente del Gobierno.

Además, también lanza un aviso a navegantes: "Se sale muy difícilmente de un descalabro de esta categoría. Estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa".

"E incluso a lo mejor, quién sabe, ya no hay salida. Lo peor de todo es que gente tan indeseable como el trío calavera envía un mensaje falso y distorsionado. El peligroso “Todos son iguales”, de consecuencias nefastas para la democracia", finalizaba, contundente, su blog semanal.