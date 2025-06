Borja González confiesa en qué gastará el premio de 'Supervivientes': "Para volver a levantar lo que el agua se llevó”

Borja González se proclamó ganador de Supervivientes 2025 anoche en una emotiva final tras batirse a duelo en votaciones con Álvaro Muñoz Escassi.

Los cuatro finalistas, Montoya, Anita Williams, Borja y Escassi, llegaron a las inmediaciones de Mediaset tras más de 100 días viviendo la experiencia en Honduras. La mítica entrada en helicóptero dio el pistoletazo de salida a la gala más esperada.

Tras la eliminación de Anita por ser la menos votada por la audiencia, comenzaron las pruebas clasificatorias. Mientras Borja y el jinete superaron El Altar de Poseidón, a Montoya se le resistió, por lo que se enfrentó de nuevo al televoto. En la batalla final de este reto, Escassi salió victorioso, logrando el pase directo a la final.

El público decidió salvar a Borja por segunda vez para disputarse el título con Álvaro Muñoz Escassi. Después de recibir a los finalistas en plató, Jorge Javier Vázquez reunió a los concursantes para anunciar el resultado: "Los espectadores han decidido con sus votos en la app de Mitele que el ganador de Supervivientes sea... ¡Borja!"

El superviviente recibió la noticia con un gesto de absoluta sorpresa, entre abrazos de sus familiares y de sus propios compañeros de la edición. "Me siento en una nube. Tengo que pensar esta noche y ser consciente de lo que ha pasado porque ahora mismo no me lo creo", fueron las primeras palabras que pronunció el valenciano tras ganar el programa.

Álvaro Muñoz Escassi y Borja González, en 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

Aunque asegura que Supervivientes ha sido una "experiencia transformadora" y un aprendizaje, en declaraciones exclusivas para la web de de Mitele contó que lo más duro fue la distancia con su hijo Luca.

Pero, ¿en qué va a gastar Borja los 200.000 euros del premio? El ex concursante de La isla de las tentaciones comentó que "Ana (su pareja) quería una casa, así que me va a tocar darle lo que quiere", respondió con humor.

Borja dedica su salto a todos los afectados de la Dana en Valencia#SVGala1 #Supervivientes2025 pic.twitter.com/bdpVsOjLIH — KOKO (@kokooficial_) March 6, 2025

Ana Solma anticipó la respuesta de su novio días antes, ya que lo primero que pronunció al ser preguntada por el programa fue que tenía que compartirlo con ella. Además, confesó que "Borja quería un chalet donde montar un huerto y tener gallinas".

El participante fue uno de los afectados por la DANA, y desde su salto en el helicóptero sacó a la luz la situación que vivían los valencianos tras la catástrofe. “Este premio no es solo mío. Es para mi familia, para volver a levantar lo que el agua se llevó”, explicó Borja. Así, tratará de reconstruir todo lo que perdió con el dinero del cheque.

Álvaro Muñoz Escassi se tuvo que conformar con el segundo puesto en Supervivientes 2025. "Para mí Borja era ganador y es como un hermano", aseguró. También recalcó que "no se imaginaban esa final" porque para ambos se trataba de la "final soñada".