Paloma San Basilio revela a Risto Mejide por qué dijo que no a Donald Trump: "La tarjeta de crédito no me atrae"

En la noche de este pasado lunes 16 de junio, Risto Mejide ha recibido a Paloma San Basilio y Elvira Lindo en Viajando con Chester. La actriz y cantante ha hablado de diversos temas. Entre ellos, sobre el momento en que rechazó al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La actriz ha revelado a Risto Mejide que el líder republicano era seguidor suyo. “Donald Trump era fan mío y yo no lo sabía. Entonces yo voy a cantar a Atlantic City. Recuerdo que me dijeron que ese hotel era de Donald Trump y que había ido a verme”, confesaba.

“Y luego, cuando estaba en mi habitación, me llamó. Pedí que le dijeran que estaba descansando y no me podía poner”, declaraba sobre cómo se tomó que Trump quisiera conocerla.

“Pidió que me dijeran que le había gustado mucho el concierto, que me admiraba muchísimo y que muchas gracias. O sea que yo pude ser Melania, un poco más pequeñita y no tan cabreada”, aseguraba.

Unas declaraciones que provocaron que el presentador le preguntase si se ha arrepentido de haber dicho que no a Trump. “¿Te arrepientes de no haber quedado con Trump cuando él quiso quedar contigo?”, quería saber el barcelonés.

Paloma San Basilio y Risto Mejide en 'Viajando con Chester'. Mediaset

San Basilio se reafirmaba en su decisión de rechazar al magnate. “No, no. Para que tú veas... La cosa consistía en que el que me contrataba venía a verme y luego llamaba a la habitación y se iba con el rabo entre las piernas, con perdón”, le explicaba la artista, quien prefería hablar de sus conciertos en el teatro Albéniz.

La cantante de temas como Juntos o La fiesta terminó señalaba que ella nunca se ha fijado en personas como Trump. “Allí no pasaba nada. Aparte es que a mí los millonarios nunca me han gustado. Yo he sido siempre muy rara. A mí lo de la tarjeta de crédito no me atrae en absoluto. La erótica del poder yo no la entiendo”, manifestaba.

Paloma San Basilio ha hablado también sobre las exigencias de belleza que se imponen socialmente a las mujeres, especialmente las relacionadas con la edad. “Esta cultura permite la arruga en el hombre, pero no en la mujer. Permite la calvicie en el hombre, pero no en la mujer”, explicaba a Risto.

“Permite la gordura en el hombre, pero no en la mujer. Estamos en una sociedad en la que el hombre da igual como sea porque es hombre. La prueba está en que ves señores de 70 que están hechos un adefesio y se casan con chicas de 30, que tiene que estar ideal”, reflexionaba.