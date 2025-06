La nueva aventura de Jesús Calleja en Telecinco: "Más allá del entretenimiento, no hay programas con tanta verdad"

Jesús Calleja retoma el vuelo, pero esta vez en Telecinco. El aventurero estrena en el prime time del canal de Mediaset Volando voy, volando vengo. Se trata de un nuevo formato con mayor compromiso social y misiones más ambiciosas. “Más allá de ser un formato de entretenimiento, no hay programas que tengan tanta verdad”, expresa.

El mítico helicóptero del presentador se renueva por otro más potente y espacioso, con el que se busca enriquecer la narrativa y elevar el valor visual de este nuevo espacio. “Transmitimos mucha verdad. Sería imposible hacerlo si no creyéramos en lo que producimos”, comparte Calleja en la rueda de prensa de presentación en Mediaset España y en la que estuvo presente BLUPER.

“No se puede gestionar, porque son sentimientos. En esta ocasión, además de poner el foco en la gente vulnerable de los pueblos, hemos ahondado más en cada caso. Parece mentira que, en el siglo XXI, haya personas que vivan en esas condiciones en los pueblos pequeños de España”, señala.

Precisamente, entre los primeros episodios de esta nueva propuesta, está uno en el que Calleja y su equipo se trasladan a Sot de Chera, un pequeño municipio de la sierra de Valencia cuya playa fluvial y paseo, eje vertebrador de la vida social y motor turístico y económico del lugar, fue arrasado por la DANA del pasado octubre de 2024.

Más allá de lo material, la tragedia se cobró la vida de dos personas, padre e hijo, a los que se les rinde homenaje en el programa.

“El tema de la DANA es que no lo vemos sólo a toro pasado. Nos dimos cuenta de que es justo seis meses después cuando asimilamos el volumen del daño causado. Ver a vista de pájaro dichas situaciones nos hace ver el detalle con el que poder dedicar nuestro tiempo a una misión concreta”, expone.

Calleja considera que Volando voy, volando vengo es una evolución de su ya mítico Volando voy de Cuatro. “Es un paso de gigante. Es más ambicioso y visceral, con las emociones a flor de piel”, señala.

Eso se ve reflejado en el propio helicóptero. El emblemático Robinson R44 deja paso a un AirbusAS350 B3, más grande, potente y seguro. De hecho, Calleja ha podido volar con hasta seis personas a bordo.

El aventurero resalta cómo no se guioniza nada en su formato, a pesar de ser un programa de telerrealidad. “Es el tipo de televisión que me gusta hacer. No puedo llevar guion. Sí que sé lo que voy a hacer, porque tenemos una mecánica de rodaje. Pero lo más importante es llegar y enterarme de lo que ocurre por primera vez”, argumenta en el encuentro con la prensa posterior y en el que estuvo también este periódico.

“Me sería imposible ir con un guion preestablecido, tener un pinganillo en el que alguien me diga algo. No podría. A mí me gusta llegar a los sitios y observar lo que sucede. Eso me impacta más. Recuerdo que hemos tenido entrevistas en las que salía llorando por lo que me comentaban”, admite.

Calleja pone en valor cómo este tipo de formato da visibilidad a la realidad de las zonas rurales. “Me han dicho: ‘Gracias por estar aquí’. Lo que vemos es muy potente. Hablamos de solidaridad, de cómo se logran resolver cosas cuando la gente se une. También mostramos lugares que no están habitualmente en el foco. Son pueblos de los que apenas se habla, pero que también existen y hay que hablar de ellos”, destaca el aventurero.

“¿Cuántas noticias del mundo rural veis en la prensa? Apenas hay. Se nos olvida que, hasta hace no mucho, había mucha vida en los pueblos de nuestro país. Es más, han sido los pueblos los que nos han sostenido en los momentos más difíciles. No hay que olvidar que muchos ganaderos y agricultores vienen del mundo rural”, continúa.

“Hemos tenido momentos muy duros en los que me he roto”, recuerda, especialmente en lo referente al episodio en el que habla con víctimas de la DANA. “Hay ciertas entrevistas en las que tienes que dejarte llevar, porque son reales”, remarca.

El formato consta de siete episodios y ha terminado de rodarse en estos días, lo que implica que el proceso de posproducción. “El equipo no sólo ha hecho un esfuerzo extraordinario en la grabación, sino que también lo está haciendo en la edición”, detalla Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

“Queremos llegar a la emisión con el tiempo suficiente para hacer las correcciones habituales y elegir con qué capítulo comenzar”, agrega Guerra. “Es nuestra gran apuesta en Telecinco para esta temporada”, añade.