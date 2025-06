Llegar y pegar: José Antonio Montalbán gana el bote más alto de la historia de 'Cifras y Letras' en su primer programa

Lo de José Antonio Montalbán ha sido, como dice la expresión popular, 'llegar y besar el santo'. El mallorquín, en su primera entrega como concursante, se ha embolsado el mayor bote de la historia de Cifras y Letras. Ni más ni menos que 252.500 euros ha obtenido de su efímera, pero tremendamente exitosa experiencia en el programa de La 2.

Su contrincante hasta la 'ronda final' ha sido Inés Garrido, una joven de 27 años que este lunes afrontaba su tercer programa en el concurso de Televisión Española. Una arquitecta que, por cierto, fue alumna de David Calle, el experto en números del formato de Atomis Media-Prime Time Media AIE.

Montalbán eliminaba a Garrido y se colaba en la última prueba, que tenía como tema 'Más vale maña', con la llave como comodín. 12 palabras que formar, en tan solo 3 minutos. José ha resuelto 11 prácticamente de carrerilla y ha empleado la llave para rematar la jugada con la última, "derechura".

El de Sóller supera a José Antonio Prado-Bassas, el anterior ganador del mayor monto. El profesor de matemáticas se llevó 169.000 euros el 8 de noviembre de 2024. Antes, en mayo de 2024, Miguel Borrego ganaba 111.000 euros y se convertía en el primer participante en ganar el bote en esta nueva etapa del espacio.

"Era mi día de suerte"

BLUPER ha tenido la oportunidad de charlar con el flamante campeón antes de que se emitiese su gesta. "Sigo en shock. Cuando terminó la prueba, me quedé en blanco y no era consciente de la hazaña. Supongo que era mi día de suerte. Poco a poco, lo voy digiriendo".

Reconoce que le costó guardar el secreto de que había logrado el premio, pero consiguió "no contarlo a nadie hasta la emisión para que la sorpresa" fuese completa. El agente de reservas en un hotel balear invertirá el bote en llevar a sus padres de viaje y, a sus 49 años, "jubilarse anticipadamente".

¡Así ha sido y así lo hemos vivido!

José sigue en shock y no es para menos… 252.500 euros en su primera ronda final.

El bote más grande hasta la fecha en #CifrasYLetras pic.twitter.com/molks6YCmv — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) June 16, 2025

José Antonio es un gran seguidor de Cifras y Letras desde que era solo un niño. De hecho, por ahora, no se ve en otro concurso: "Este es el ideal teniendo en cuenta mis conocimientos y habilidades". Con gran facilidad para los idiomas, acepta que la parte de números la preparó "simplemente practicando viendo el programa a diario y con la aplicación". "Conocer las tablas del 25, 50 y 75 ayuda mucho".

Según el balear, el éxito en audiencias del programa reside en que está enfocado a todas las edades: "Las cifras y las letras no entienden de edad, es una dinámica atractiva para cualquier generación".

Por cierto, el debutante se ha presentado este lunes como eurofán y la pregunta de este periódico era obligada. "La verdad es que cada año me decepciona más Eurovisión. Sobre Israel, mejor me callo. Melody estuvo estupenda, pero debemos enviar canciones más actuales y que sobresalgan del resto. De todos modos, no considero que fuera de las peores ni mucho menos", opina.

Imparable en audiencia

A falta de saber con qué audiencia se salda el hito de José Antonio Montalbán, lo cierto es que este llega con Cifras y Letras en su mejor momento. El concurso alcanzó su récord mensual histórico en mayo, con un 5,8% de cuota de pantalla. En la primera quincena de junio, ya ha logrado el 6,3%.

Este mes, si ponemos la lupa en días concretos, cabe destacar los dos máximos históricos que registró la semana pasada. El 9 y 10 de junio, ambos días, marcó un 7,2% de share, muy por encima de la media de la segunda cadena de TVE.

El formato también ha recibido todos los halagos de la industria y la crítica. Cifras y Letras ganó el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Concurso, el Premio FesTVal 2024 y el Premio Iris de la Crítica 2024 otorgado por los periodistas especializados en televisión.