El ‘reencuentro’ televisivo de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: ‘Tu cara me suena’ imitará a ambos la próxima semana

La relación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, no pasa precisamente por buenos momentos. La comunicación entre ellos es inexistente, y la tonadillera fue la gran ausente de la comunión de Ana, la hija de Kiko e Irene Rosales. Sin embargo, habrá un particular reencuentro entre ambos en televisión.

Y es que la próxima semana, Isabel Pantoja y Kiko Rivera estarán juntos en Tu cara me suena. Eso sí, en calidad de imitados. El pulsador decidió que Yenesi, que fue la primera en darle, imitase a Isabel Pantoja, lo que provocó gritos y risas. Y luego más tarde todo saltó por los aires al saber que Goyo Jiménez, que le dio justo después, emulará a Kiko.

“Me niego” decía Goyo, haciendo un amago de abandonar el plató. “Hijo mío, estás hablando de mí en la televisión”, le reprochaba Yenesi, como si ya fuesen realmente la Pantoja y su hijo. “Mi pequeño del...”, cantó Yenesi también, esperando que Jiménez dijese “canne”.

No es la primera vez que Tu cara me suena juega a hacer reencuentros con mucho pasado en común en Tu cara me suena. Por ejemplo, en la primera temporada, Chenoa fue de invitada el día que Angy imitaba a David Bisbal, y acabaron dándose un pico, un fugaz beso en los labios.

Y en la segunda temporada, Sylvia Pantoja regresó como invitada e imitó a María del Monte, quien fue gran amiga de su prima Isabel, delante de la propia cantante de sevillanas. Y también reunió a la verdadera María del Monte con Isabel Pantoja, encarnada por Jorge Cadaval de Los Morancos. Ambos también acabaron dándose un beso en los labios.

Melani García fue la ganadora de la gala y cedió el premio a Yenesi.

La ganadora de la última gala fue Melani García, que imitó con una solvencia enorme a Shakira. En un gesto de compañerismo, la valenciana donó el premio a su compañera Yenesi. La asturiana cedió los 3.000 euros de premio a la Fundación Eddy, que da hogar a jóvenes LGTBIQ+ cuyas familias les rechazan.

Además de la Pantoja y Goyo Jiménez, Manu Baqueiro imitará a Juanes y Mon Laferte trayendo a un amigo, y Gisela hará dos personajes a la vez, los dos vocalistas del grupo Aqua. Bertín Osborne sigue sin hacer un personaje femenino, y emulará a Richard Marx, y Esperansa Grasia se convertirá en Ku Minerva.

Ana Mena, por su parte, tendrá que imitar a Laura Pausini, Mikel Herzog Jr. traerá a un amigo para hacer de Ca7riel y Paco Amoroso, y Melani García tendrá que llevar al escenario la magia de The Cramberries.