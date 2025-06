Pelayo Díaz no se corta y se sincera sobre su enemistad con Montoya: "Pensé que era gay y que yo le gustaba"

Pelayo Díaz ha vuelto a España tras ser expulsado de Supervivientes. El estilista se ha sentado en el plató de De viernes para hablar de su experiencia en Honduras. Por supuesto, surgió el tema de su enemistad con Montoya y ha vivido un rifirrafe con Carmen Alcayde.

El diseñador se ha sincerado en cómo surgió su enemistad con Montoya, convertido en uno de los favoritos de la edición 2025 del reality de aventuras. Díaz dejó una inesperada confesión sobre lo que creía al principio sobre la actitud del sevillano.

El estilista admitía que nunca hubo química con el exparticipante de La isla de las tentaciones. Según lo comentado, fue en su primera conversación cuando Pelayo se dio cuenta de que no tenía nada en común. Eso sí, no esperaba que se convirtiera en uno de sus principales enemigos en la aventura.

“Yo era el único al que le dedicaba esos monólogos. Cuando llegaba a los oráculos, pensaba que habíamos tenido una buena convivencia y luego veía que no paraban de hablar mal de mí él y Carmen”, declaraba ante Santi Acosta y Bea Archidona.

Pelayo negó que le doliese que Montoya buscase todo el protagonismo, señalando que lo que le molestó fue que hablase sobre él a sus espaldas. El estilista señaló que el sevillano lo eligió “como su enemigo”.

Pelayo Díaz en 'De viernes'.

Fue a raíz de esta opinión cuando Díaz lanzó una impresión que dejó desconcertada a la gente en plató. “Hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y yo le gustaba. Es una sensación”, revelaba.

“Partimos de que yo tengo muy mal radar, yo nunca sé ni me pregunto quién es, ni con quién le gusta a la gente acostarse, no es de mi incumbencia. Pero es verdad que yo notaba una fijación y una obsesión que yo he notado con gente con la que me acabo acostando”, añadía.

Pelayo Díaz, Makoke y Carmen Alcayde en 'De viernes'.

“No he vuelto a pensar en ello”, agregaba. “Afortunadamente, he pensado lo justo en él, he tenido que dirigirme a él lo justo porque creo que, aparte de no tener conversación, no tiene educación, entonces he mantenido con él las conversaciones justas y en lo que respectaba al programa”, apostillaba.

Estas palabras han provocado un tenso enfrentamiento con Carmen Alcayde, dado que habló también sobre el acento del sevillano. A la también exconcursante de Supervivientes le parecía mal que el estilista atacase de esa manera a Montoya, dado que sufrió acoso escolar de niño.

Pelayo Díaz y Carmen Alcayde en 'De viernes'.

Pelayo se defendió y le lanzó un dardo. “No hagas eso, no hagas demagogia barata de un comentario que no tiene nada de hiriente porque ser gay, querida Carmen, no es nada malo”, le advertía.

“Ten cuidado con tu discurso porque aquí se está viendo quién eres de verdad y no me cabrees porque, si me tiras de la lengua, voy a desvelar quién es Carmen Alcayde de verdad, así que relájate y no uses la homosexualidad con un uso malo de bullying”, agregaba, declarando que Alcayde ha metido “mucho la pata” en Supervivientes.