Anne Igartiburu, alto y claro sobre las amenazas de muerte a Álvaro Morata y Alice Campello: "Se esconden en el anonimato"

El penalti que Álvaro Morata falló en la final entre España y Portugal en la Nations League el pasado 8 de junio sigue trayendo cola. Lamentablemente, tanto el futbolista como su esposa, la empresaria italiana Alice Campello, están recibiendo insultos y graves amenazas de muerte que han hecho que surja una ola de apoyo hacia la pareja.

En esas palabras de defensa al delantero y la modelo se ha sumado Anne Igartiburu. En este sábado 14 de junio, cuando el magacín matinal se hacía eco de la noticia. Recientemente, el jugador del Galatasaray suspendió la presentación de su documental, No sabéis quién soy, optando por una profunda charla con Movistar Plus+.

Morata habló con la plataforma sobre el penalti y cómo cambió de idea en el último momento. “El míster dijo los lanzadores y a mí me dijo el cuarto. Yo tenía muy claro dónde lo iba a tirar hasta que cogí carrerilla y cambié de opinión”, declaraba.

“No me preguntes por qué, no lo sé todavía. Son cosas que pasan. Vi que los de Portugal estaban diciendo que se tiraran hacia ese lado a su portero y yo escuché otra cosa”, añadía. Recientemente, ha sido su esposa la que ha denunciado públicamente las amenazas de muerte que están recibiendo ambos.

“¿Nos damos cuenta de que estamos hablando de un partido de fútbol?”, preguntaba la modelo tras compartir una serie de capturas donde se podían leer palabras muy graves, en las que no sólo se amenazaba al matrimonio, sino también a sus hijos.

Anne Igartiburu en 'D Corazón'.

“Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda, no lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie”, rezaba uno de los mensajes.

Tras hacer un repaso a la noticia y recoger varias palabras de apoyo de figuras como Tamara Gorro o María Pombo, ex del futbolista, Anne Igartiburu no dudó en condenar tales amenazas. “Las redes sociales son el escondite perfecto para esas personas que quieren hacer daño”, comentaba la comunicadora.

Javier de Hoyos en 'D Corazón'.

“Se esconden detrás del anonimato, de un nombre que no es el suyo”, condenaba Igartiburu. “No hay que olvidar que hay personas detrás. Desde luego, no hay derecho a que haya tanta inquina”, opinaba la conductora.

En esa línea siguieron los contertulios. “Esto tiene que parar”, exclamaba Javier de Hoyos. “Es horrible y lo peor es que no se puede hacer nada”, añadía Jorge Borrajo. “Yo he recibido amenazas de muerte en redes. Lo denuncié a la plataforma. Me respondieron que eso no atentaba contra su reglamento”, añadía Luis Pliego.

“Te pueden decir que te van a matar y ellos dicen que no está en contra de su reglamento. Es muy fuerte”, apostillaba el colaborador. “Hay un vacío legal enorme. No es posible acudir a la justicia”, denunciaba Marina Bernal. “Las plataformas deberían hacerse responsables de los comentarios que se vierten en ellas”, agregaba Borrajo.