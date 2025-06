Silvia Alonso se revuelve contra los titulares sobre 'la novia de Broncano': "Molaría que dejaran de instrumentalizarnos”

Silvia Alonso y Álex González acudieron este jueves a La Revuelta para promocionar Ladrones: la tiara de Santa Águeda, una serie de robos que se estrena este viernes en Disney+. La actriz, que no acudió a El Hormiguero para hablar de su nuevo proyecto -Antonio Pagudo acompañó a González- es la pareja sentimental de David Broncano.

Lo cierto es que tanto el presentador estrella de TVE como la intérprete, decidieron coger el toro por los cuernos, al criticar los titulares que "ignoran" su "trayectoria profesional". "¿Cuántas noticias han sacado de 'la novia de David Broncano presenta una serie?", la preguntó directamente él. "Probablemente el 90% y, supongo que mañana [este viernes] saldrán unas cuantas", respondió ella.

Silvia Alonso fue muy crítica con los medios de comunicación, porque según ella, buscan el titular que ellos quieren a toda costa. "Tú simplemente con estar delante de la cámara y que ellos te entrevisten, ya ponen un titular diciendo 'Álex González habla sobre tal' y tú no has hablado, pero como estás ahí en la cámara y tienen ese fotograma…", se quejó.

"A mí me han llegado a preguntar hasta por Terelu. Quieren hablar sobre algo y pillan a quien sea para poner algo al día siguiente", dijo al hilo de la conversación González, que en Ladrones ejerce también como productor ejecutivo.

La actriz tampoco se cortó a la hora de enfrentarse a la pregunta con más morbo de La Revuelta: "¿cuántas relaciones sexuales has tenido en los últimos 30 días? "Yo es que soy una gran defensora del peeting, la verdad. El coito no es tan importante... Sí, pero no", empezó contestando dando pie a un momentazo.

Es importante el detalle si el conocimiento lo adquieres gracias a la teoría o a la práctica 🙂#LaRevuelta @Silvinha_ac @alexgonzalezact pic.twitter.com/maBwWTqrvq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 12, 2025

"Pues fíjate que me he dado cuenta de una cosa cuando venía para acá en la moto... Una cosa que a lo mejor habías hecho...", decía Broncano pidiendo a continuación al técnico que luego lo cortara en montaje porque era una cosa muy "íntima" porque "no se puede contar".

"He pensado 'será cabrona que para decir un dato...'. Porque ayer y hoy... ¡se ha foll... dos veces cada día!", soltó Broncano provocando el júbilo del público en el teatro. Ella, entre risas, se justificó diciendo que tenía "muy pocos puntos". Y luego, Silvia aseguró no creer a quienes dicen tener sexo todos los días: "¿Quién f... todos los días? ¡Socorro! No me creo que te apetezca".

El presentador de La Revuelta insistió a su novia que dijera un dato, pero Silvia Alonso se puso seria y dijo lo siguiente: "Ya es 2025. Molaría que dejaran de hacer estos titulares y de instrumentalizarnos, invisibilizarnos y esas cosas que nos hacen a las mujeres. Y de supeditarnos a hombres, ya tenemos bastante".