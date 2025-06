Nos colamos en los castings "más exigentes" de 'OT': "No nos gusta repetir voces y estilos parecidos a los del año pasado"

Son las 8:50 horas del 12 de junio y el pabellón satélite de la Casa de Campo de Madrid está rodeado de cientos y cientos de jóvenes que hacen cola. La capital española es la última en albergar el casting de Operación Triunfo 2025, antes de la prueba final, que decidirá quiénes serán los 16 elegidos para entrar a la Academia en septiembre.

BLUPER vivió de primera mano el primer día de castings en Madrid. El segundo tuvo lugar a puerta cerrada, con todos los aspirantes a los que Noemí Galera, Pablo Wessling y el resto del equipo de producción les haya colocado la pegatina el día anterior.

La jornada para muchos de los que aguardan empezó hace horas. Algunos llevan esperando su turno desde las doce la noche, según revelan los responsables de Prime Video. Este periódico habla con un grupo de chicos que cercan el recinto desde las seis menos cuarto de la mañana.

Tienen entre 18 y 25 años, vienen de Cádiz y preparan, entre otros temas, Entre sobras y sobras me faltas de Antonio Orozco. En esta primera fase, los participantes defienden canciones que eligen de una lista que cien que ha proporcionado previamente la organización. Uno de estos chicos afirma que Lucas Curotto era su favorito de la pasada edición.

Precisamente, el uruguayo visibilizó hace unas semanas el hecho de que pasar por OT no asegura un futuro en la industria musical, pues él está ganándose la vida como camarero y como cantante de orquesta. "Los migrantes no tiene un papá o una mamá que les pague, se tienen que buscar la vida y trabajar", señala el fan de Curotto.

Algunos de los aspirantes del casting de 'OT', con su 'Pase Prime'. Prime Video

Pasadas las 9:00 horas, entran en el pabellón los poseedores del 'Pase Prime'. Se trata de ese grupo de privilegiados que se han etiquetado sus versiones con el hashtag #OTCover2025 y han sido seleccionados para saltarse la gigantesca cola. La de Madrid es la más multitudinaria, sin duda: cerca de 3.000 personas se han presentado al casting de la capital.

Después, la prensa accede al interior del pabellón. En cuestión de minutos, los potenciales concursantes se distribuyen en cuatro filas, donde un miembro del equipo de casting valorará si pasan a la fase 2 o no. Mientras Noemí Galera se coloca los cascos para empezar a valorar, los nervios copan el ambiente: hasta hay jóvenes rezando.

Un ganador de 'La Voz', elegido

La primera pegatina no tarda en llegar y la coloca Galera. Se la lleva un rostro que puede sonar a los seguidores acérrimos de La Voz. Se trata de Javier Crespo, que ganó el programa de Antena 3 en 2022, con tan solo 18 años y formando parte del equipo de Antonio Orozco. Ahora, con 21, prueba suerte en OT.

Tras el momento de euforia, nos acercamos a charlar con él. "En estos años, he trabajado mucho, he sacado nueva música. Esta experiencia me podría aportar muchísimo, tanto a mi música como a mí. A mi forma de entender la música y el arte. Aprender muchas cosas que no son solo la voz".

"Te mentiría si te digo que no me he preparado el casting. He ensayado muchísimo. Al final, es lo que me ha hecho tener esa confianza y ponerme el primero, echarle cara y ganas", reconoce. Cabe recordar que ganó la edición de La Voz en la que participaron Chiara Oliver y Salma Díaz, luego concursantes de OT 2023.

Así han reaccionado los primeros Pase Prime de #OTMadrid tras recibir sus pegatinas 🤩 ¡Esto no ha hecho más que empezar! 💥 ¡SUERTE A TODOS! Nos podéis ver en DIRECTO en 👉🏻 https://t.co/2tuEeJHzUf 🎤💙 #OTCasting2025 pic.twitter.com/FrOCIvF7X4 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 12, 2025

Desvela que mantiene el contacto con ambas, pero "justo esto" no se lo ha "comentado": "Creo que si descubren que me he presentado, va a ser una sorpresa. No quería decirles nada para no gafarlo, pero, si les llega, les pillará de sorpresa".

De la primera temporada de OT en la plataforma de Amazon, destaca positivamente el cómo "se trataba al concursante": "Se les ayudaba muchísimo a superarse cada semana y eso se agradece. Cuando eres un artista que está empezando, que te den visibilidad es importante".

Crespo: "Creo que si Chiara o Salma descubren que me he presentado, va a ser una sorpresa. No quería decirles nada para no gafarlo"

A diferencia de La Voz, en el formato de Gestmusic tendrá que convivir con otros compañeros. Crespo se muestra tranquilo respecto a la parte de telerrealidad inherente al programa. "Creo que la convivencia iría bien, soy una persona natural y sencilla. Opino que soy bastante amable con los demás, así que lo llevaré bien".

En los castings, también hace acto de presencia Andreu Martorell, participante de la quinta edición de La isla de las tentaciones. En el reality show de Telecinco, el joven ya mostró inquietudes musicales y en más de una ocasión sacó la guitarra para conquistar a la soltera de turno. Por desgracia, Martorell no pasa la criba.

Y, después, ¿qué?

La mañana, según explica Noemí, se alargará hasta las siete u ocho de la tarde. Eso sí, permitirán la entrada de nuevos aspirantes hasta la una del mediodía, para que el proceso no se eternice. Quienes accedan a la segunda fase tienen tarea para el día siguiente, prepararse tres temas.

El primero contará con el acompañamiento de Pablo Lluch, profesor del programa, y debe formar parte del repertorio que propone el programa. Respecto a los otros dos, son de libre elección y los aspirantes pueden decidir si quieren acompañamiento o cantarlo a capela.

El equipo de casting de 'Operación Triunfo'. Prime Video

La tercera fase tendrá lugar en Barcelona. Es el casting final y se celebrará en julio. De ahí saldrán los 18 aspirantes que actúen en la gala 0 de Operación Triunfo, aunque a la Academia solo entrarán 16 concursantes.

Galera asume que se están volviendo "más exigentes" en los castings cada año: "Es lo que te da la edad, que también tiene otras cosas buenas. No nos gusta repetir perfiles, voces o estilos que se parezcan demasiado a los de concursantes de años anteriores. Por eso nos volvemos más exigentes".