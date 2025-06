Bárbara Rey, alto y claro sobre sus memorias: "Me he quedado corta. Hay cosas demasiado fuertes y no quiero demandas"

Bárbara Rey es uno de esos personajes televisivos insaciables. Su versatilidad y desparpajo en los platós la convierten en una apuesta segura para los medios de comunicación. Ahora, la exvedete es noticia por la publicación de sus memorias.

Por este motivo, la artista realizaba una conexión en directo con Vamos a ver, el magacine de Telecinco conducido por Joaquín Prat, para compartir con los espectadores algunos de los detalles que rodean su nuevo libro, Yo, Bárbara.

"¿Qué tal, bien? Estáis de buen humor o estáis como de costumbre?", se dirigía Bárbara, de forma irónica, hacia el presentador Joaquín Prat. Acto seguido, el conductor le preguntaba: "¿Estas memorias son un desahogo, un borrón y cuenta nueva, poner los puntos sobre las íes, desquitarte de algo o una venganza?".

"Se han publicado muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Las memorias no solo se basan en cosas que ya se han comentado sino que hay muchas cosas que son inéditas", señalaba Bárbara Rey.

"Me hacía falta hacerlo, en estos momentos, porque llevo pasado un año y pico muy malo. Creo que era el momento, las habría hecho para otro momento más adelante pero surgió así. He decidido que era el momento idóneo", explicaba la de Totana.

Joaquín Prat y Bárbara Rey, en 'Vamos a ver'

"¿Es la verdad y nada más que la verdad, o hay algo de ficción?", le cuestionaba Prat. "Es la verdad, ficción ninguna. Me he quedado corta. Determinadas cosas podrían ser muy fuertes pero como no quiero demandas,hay que obviar. También por no hacer daño", confesaba la actriz.

"Aunque parezca que no, por la fama que se me quiere dar en algunos problemas, yo soy una persona muy generosa. He cometido errores pero no me gusta hurgar y hacer daño", añadía también.

Joaquín Prat volvía a lanzarle una interesante cuestión: "¿Quién ha sido el gran amor de tu vida?". "Siempre han sido mis hijos, indiscutiblemente, y mi padre. A nivel sentimental, he querido mucho a mi marido, aunque parezca mentira", afirmaba, rotunda, la exvedete.

"Lo he querido enormemente sino no me habría casado con él. Una vida dura y difícil. No te casas con un hombre que va con un circo de un lado para otro si no estás enamorada y más en el momento en el que yo lo hice", argumentaba en pleno directo.

Alessandro Lequio y Bárbara Rey, en 'Vamos a ver'

"No he sido una mujer afortunada con los hombres. Quizás yo no he sabido elegir. Escuché una vez a Lequio que su tío, el rey Juan Carlos, había llorado por mí. A lo mejor me quiso más de lo que yo creía", hablaba, alto y claro Bárbara Rey.

"Hablaba del año 77 o 78. A lo mejor, lloraba por otra mujer. Supongo que era por ti", aclaraba Alessandro Lequio. "Por ahí le trataba muy bien, si lloraba sería por amor o si no sería por otra", hablaba sin reparo la actriz del destape.

"Os deseo lo mejor e, incluso, a los que no me quieren", despedía la exvedete la conexión con el programa. "Tienes arte para eso y para mucho más. Podría verse Santos Cerdán las entrevistas de Bárbara para afrontar lo que le viene por delante", bromeaba Joaquín Prat.