Álex González estrena 'Ladrones' en Disney+: "Si la serie se parece en algo a 'La casa de papel', más orgullosos no podemos estar"

Ladrones: la tiara de Santa Águeda es la nueva apuesta por la ficción española de Disney+. Protagonizada por Álex González, Silvia Alonso y Asier Etxeandía, la plataforma apuesta sobre seguro con esta serie de seis capítulos que vuelve a explotar el exitoso género de los robos y que aterriza en su catálogo este viernes 13.

La historia gira en torno al golpe que planea Amber (Alonso): robar la tiara de Santa Águeda, una joya valorada en 240 millones de dólares que llevará la hija del magnate petrolero mexicano Emilio Villegas (Etxeandía).

El plan, que lleva urdiéndose tres años porque Ámber está infiltrada en la familia como institutriz, se ve amenazado por la irrupción de Rui (González), otro ladrón con el que comparte un pasado turbulento.

Solo por la sinopsis Ladrones: la tiara de Santa Águeda podría recordar a La casa de papel. De hecho, sus creadores, Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando Sancristóbal también estuvieron detrás de la serie de Atresmedia que pegó el pelotazo tras su salto a Netflix.

Pero los protagonistas aseguran que no se parecen en absoluto. "Tiene que ver muy poco con La casa de papel, al margen de que hay una banda y por lo bajini, se está preparando un robo", dice Silvia Alonso. "Es otro código, es una serie de robos, menos dramática y menos oscura. Esta tiene más luz, más color, más alegría".

Silvia Alonso en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'.

"En ningún momento pensábamos parecernos ni desmarcarnos de algo. Hemos bebido de muchísimas fuentes porque hay muchos proyectos ahí fuera que nos inspiran, pero si se parece en algo a La casa de papel, más orgullosos no podemos estar, porque es producto nacional", comenta Álex González, que no oculta que la serie tiene cositas de Indiana Jones, Ahora me ves o Focus.

"Estas historias de robar al multimillonario son casi de justicia poética y divina que el público quiere. Hay que utilizar mucho la cabeza. Es muy jugoso para el guion, de cómo el ladrón tiene todo preparado para engañar", asegura Etxeandía, que se lo ha pasado en grande interpretando a Villegas, un malo que tiene de "referencias inconscientes" a Julio Iglesias o a Javier Bardem en Huevos de oro.

Álex ejerce de productor ejecutivo

"Está pensada como una atracción de Disney para que el público se suba en ella y la disfrute", dice el actor, que en Ladrones: la tiara de Santa Águeda, también ejerce como productor ejecutivo. Así, Álex ha visto cómo ese proyecto que venía de lejos se ha materializado.

"Tenía muchas ganas de volver a trabajar con César Benítez, con quien ya había hecho El Príncipe, y también con Verónica Marzá, Pablo Roa y Fernando Sancristóbal. Estábamos viendo la forma de colaborar otra vez y así creció este proyecto", expresa. "Ellos me conocen muy bien y han puesto el personaje muchas cosas que les hace gracia de mí. Está hecho a medida".

Asier Etxeandía en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'.

No obstante, pese a ser uno de los 'jefes', González aclara que la "responsabilidad" la tienen Benítez y Fábregas: "Es una idea que tuvimos hace 4 años, y decidimos que la levantaríamos juntos. Y cuando estaba más o menos armada, pedimos en la carta de los Reyes Magos que llegara en el mejor sitio, que ha sido Disney+".

Álex también se reencuentra con Silvia en Ladrones: la tiara de Santa Águeda. "Habíamos trabajado juntos, cuando éramos pequeños, en Tierra de lobos", cuenta. "Cuando me llegó este proyecto me gustó, porque era un código que no había hecho y cómo estaba planteada. Y sabía que con Álex me iba a llevar bien. A mí me relajó mucho".

Álex González en 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'.

La ficción española

Ladrones: la tiara Santa Águeda es uno de los ejemplos que evidencian que la ficción española está en un momento dulce. No tanto en su emisión en la televisión generalista, sino en el universo plataforma. "Estamos en un muy, muy buen momento", confirma Alonso. "Me gustan los riesgos que se están tomando. Hay muchas series en las que quiero estar".

La segmentación de audiencias y contenidos ha hecho que muchos de los guiones estén escritos hacia un público en específico, todo lo contrario a lo que sucedía hace años, cuando las series estaban orientadas a todo tipo de públicos.

"Antes comías mucha mierda, había guiones muy malos. Ahora te llegan cosas mucho más arriesgadas" Asier Etxeandía

"Cada vez hacemos mejores productos, con guiones más arriesgados", dice, muy sincero, Etxeandía, quien ha pasado de series de audiencias millonarias como Velvet a productos de plataforma como Sky Rojo, donde encarnaba a otro villano, Romeo. "Antes comías mucha mierda, había guiones muy malos. Ahora te llegan cosas mucho más arriesgadas. Incluso Disney, que se supone que es humor blanco, se atreve a hacer algo como esto tan potente".