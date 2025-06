Pilar Vidal, muy crítica sobre el cambio físico de Roberto Leal: "Va a llegar un momento en el que se va a relajar"

Roberto Leal se ha consolidado como uno de los presentadores más queridos y reconocibles de la pequeña pantalla en nuestro país. Desde que saltó a la fama con Operación Triunfo, el sevillano no ha dejado de crecer profesionalmente. Su gran momento llegó en 2020, cuando tomó las riendas de Pasapalabra en Antena 3.

Cinco años después de su fichaje estrella, Roberto Leal se sentó en el plató de El Hormiguero con Pablo Motos para hablar de su carrera, su estilo de vida y, sobre todo, de su cambio físico. Su objetivo fue claro: su nueva portada en la revista Men’s Health, la segunda que protagoniza tras su debut en 2018.

"Cambia todo. Ahí no entrenaba como llevo haciéndolo desde entonces hasta ahora. Cuando te sumas a un reto como este te cambia la manera de entender los entrenamientos y la alimentación", explicó Leal durante la entrevista con el valenciano.

Tal y como indicaba en la revista: "No tengo complejos por tener más arrugas o el pelo más blanco. Lo que sí tengo cada vez más claro es que hay que exprimir la vida", confesó para los lectores. Mientras que a Pablo Motos reconoció que los dos meses previos a la sesión de fotos fueron especialmente duros.

"Tienes que llegar bien, pero los últimos meses han sido un poco más duros, de medir qué o no como. Cero cerveza, poco pan, pero yo tomaba hidratos porque tenía que llegar grande", confesó.

Y añadió: "Luego me harto de comer pescado frito, calamares, me pego mis homenajes y a día de hoy como lo que me da la gana. Sigo entrenando, pero eso no se puede mantener en el tiempo".

Este cambio físico no ha pasado desapercibido entre los tertulianos de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3. Desde plató, no dudaron en comentar el tema.

María del Monte y Sonsoles Ónega durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

"¡Pero cómo está Roberto, el cañón del Colorado!", exclamó Sonsoles entre risas. A lo que Pilar Vidal, mucho más crítica, respondió: "Al menos fue sincero. Esto lleva mucho sacrificio", puntualizó la tertuliana.

Y añadió: "Cero cerveza, cero tal, y que tampoco se puede mantener en el tiempo. Es verdad que él ha hecho un gran sacrificio para la portada de la revista, pero hay un momento en el que se va a relajar", dijo. Finalmente, la colaboradora confesó que al presentador "lo queremos tal y como está, pero no necesita más".