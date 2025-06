Pelayo Díaz se abre en canal y confiesa cómo ha sido su regreso tras 'Supervivientes': "Me alegro de no ser finalista"

Supervivientes 2025 encara su recta final. El reality extremo de Telecinco pondrá el broche final el próximo martes 17 de junio, tras más de 90 intensos días en Honduras. Aunque los concursantes siguen dando todo para permanecer en la isla, poco a poco van cayendo.

Tan solo hace unos días, la audiencia del concurso tomó una decisión que dejó perplejos a los concursantes: Pelayo Díaz, uno de los favoritos para alcanzar la final, se convirtió en el último expulsado de la isla. El estilista perdió el duelo frente a Álvaro Muñoz Escassi.

Cinco días después de abandonar Cayos Cochinos, Pelayo ha reaparecido públicamente y lo ha hecho en Madrid, visiblemente contento de regresar a casa. En una de sus primeras entrevistas tras su salida, concedida a TardeAR, el exconcursante no ha dudado en compartir cómo ha vivido su vuelta a la rutina así como su paso por Supervivientes.

"Ha sido larga y feliz", aseguraba Pelayo con una sonrisa. "Feliz ya de haber venido al verano, de haber venido a Madrid y de estar aquí con vosotros", expresaba ante los micrófonos de Telecinco.

El exconcursante fue más allá: "Al final, casi que me alegro de no haber sido finalista porque por lo menos ahora me toca vivir la última semana o los últimos días de concurso y vivir también la experiencia de las últimas galas, de ver cómo es Supervivientes en ese aspecto", señaló con total sinceridad.

Pelayo Diaz durante la entrevista. 'TardeAr'.

Pelayo también se mostró emocionado por el recibimiento que ha tenido tanto por parte del público como de su círculo más cercano. "Estoy como soñando, no me imaginaba para nada este recibimiento, esta aceptación…", decía, aún conmovido.

Y es que el reencuentro con su familia, su pareja e incluso su ex ha sido uno de los momentos más especiales. "Ha sido muy emocionante, de hecho, estamos ahí todavía en nuestra primera comida, pero yo no me imaginaba que mi madre fuera a ser tan buena defensora", puntualizaba al reportero.

Tal y como indicaba a los espectadores del magacín, ha visto a su madre "más empática que nunca", ya que asegura que cuando era pequeño "no era una madre precisamente empática, o sea que creo que ahora también estoy descubriendo una nueva madre".

El estilista no se guardó nada y dejó claro que, aunque está satisfecho con su experiencia, aún tiene cosas que contar. "La verdad que no me he quedado con ganas de nada en la isla, estoy muy satisfecho, pero lo que tengo claro es que me quedan muchas cosas por decir", confesó.

Y dijo: "Creo que la gente se merece también que expliquemos cómo han sido las cosas que no han entendido, o cómo han sido cosas que no han visto, o cómo han sido sensaciones que hemos sentido", aseguró, dejando claro que quiere ir más allá.

El reportero no se contuvo y lanzó una última pregunta: "¿Alguno de tus compañeros puede tener miedo?". Pelayo no dudó: "A veces nos guardamos algún as en la manga, así que, que no se relajen mucho", respondió. Tras más de tres meses en Honduras, Montoya, Anita, Borja, Damián y Escassi se han convertido ya en los finalistas del reality.