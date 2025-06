Gema López, contundente contra Terelu Campos en pleno directo: "Te voy a decir una cosa... también soy profesional"

Terelu Campos ha vuelto al ojo del huracán. Tras su salida de Honduras, la malagueña ha decidido retomar la obra de teatro que protagoniza, Santa Lola. No es ningún secreto que, durante gran parte de su vida, la exsuperviviente haya recibido ciertas críticas, entre ellos, Espejo Público.

Para limar asperezas, una reportera del programa de Antena 3 se desplazó a Móstoles para hablar en directo con la colaboradora de televisión y aclarar ciertos comentarios lanzados desde el magacín. Sin embargo, la conversación se llenó de tensión.

Durante una breve entrevista, se desmintió uno de los datos que dio a conocer Espejo Público hace unos días, en el que se afirmó que había más invitados que venta de entradas para Santa Lola.

"Eso es completamente falso. Todo el mundo había pagado su entrada. La segunda función fue igual. La gente está viniendo y está funcionando", explicaba César Lucendo, director de la obra de teatro.

"Había seis invitaciones: mi hermana, mi cuñado, mi hija, su pareja, mi íntima amiga de Málaga, Concha, y una de mis doctoras", añadió por su parte Terelu Campos. De la misma forma, la reportera quiso asegurarse de que se estaba "haciendo las paces" con el programa.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

"Yo no tengo ninguna guerra. No entro, no disparo, no participo. Quien quiera ir a la guerra y disparar, ya es problema de cada uno", respondió muy sincera a la reportera. Pero esto no fue todo. Desde el programa de Antena 3 también quisieron preguntar si Campos estaba informada sobre las críticas que los colaboradores habían realizado en programas anteriores.

"No sé de qué me hablas. Yo es que veo Telecinco, trabajo para ellos y solo veo Mediaset. Veo Supervivientes, La Favorita 1922, TardeAr, El diario de Jorge, Vamos a ver...", sentenció la hija de María Teresa Campos.

Desde plató, Miquel Valls no tardaría en intervenir. "No vamos a ninguna guerra. No tenemos armas ni pistolas", dijo ante sus compañeros. Gema López no se quedó callada y en seguida quiso lanzar un mensaje sin que su antigua compañera de Sálvame la escuchara.

"Yo también soy profesional, Terelu. Veo Telecinco, Antena 3, LaSexta... Los profesionales tenemos que ver y escuchar todo para estar al día, sobre todo cuando hablan de nosotros", le dijo, dejando sobre la mesa su postura sobre el comentario de la tertuliana.