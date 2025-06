Bárbara Rey se enfrenta a una reportera de ‘La familia de la tele’: “Por la insinuación, otra persona te podría demandar”

El programa La familia de la tele ha enviado este miércoles a su reportera Diana Higueras a hablar con Bárbara Rey. La artista circense publica esta semana sus memorias, y por ello la periodista quería alguna declaración. Lo que no iban a imaginar es que acabaría enfrentándose a ella por hacer un comentario en el que dejaba entrever que Rey iba bebida.

Bárbara salía de casa de su hija, con una lata de refresco en la mano. “Iba a salir corriendo, pero para qué. Aquí estoy, emborrachándome”, decía en tono jocoso la que fuese la máscara de Troll en Mask Singer. Y así, la vedette atendió brevemente a los medios, hasta que se montó en un taxi.

“No me ha dejado montarme en el taxi con ella”, decía entonces para La familia de la tele Diana Higueras. Y apostillaba: “Esa lata no contenía Coca-Cola, contenía otra cosa, ella estaba contenta, vamos a dejarlo así”.

Sus palabras no encajaban entre los compañeros del plató. “Doy fe de que no bebe”, aseguraba Lydia Lozano. Y Kiko Matamoros lo confirmaba: “No bebe una gota”. “Me lo ha dicho ella. Entonces lo siento”, atendía a justificarse la reportera.

Más tarde, Diana volvió a encontrarse con Bárbara, quien se bajaba del mismo taxi en el que la dejó. Pero al bajarse, la actriz se puso muy seria con la periodista. “Has comentado que lo que llevo no era un refresco de Coca-Cola”, le advertía. Diana, rápido recogía cable y aseguraba haber puntualizado la información.

Imagen de 'La familia de la tele'.

“Como eres muy jovencita y se ve que estás empezando te voy a dar un consejo. Primero, di la verdad, aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo”, le recomendaba tajante Bárbara Rey.

Y continuó: “Y segundo, si sigues así no vas por muy buen camino. Porque por la insinuación, simplemente, otra persona te podría demandar. Yo no lo voy a hacer”. Diana atendía a disculparse como podía, pero la vedette hacía oídos sordos.

“No quiero que te disculpes porque no soy nadie para perdonarte”, cortaba la conversación tajante la madre de Ángel Cristo. “Pero Bárbara, perdóname”, insistía Diana. Bárbara optó entonces por dejar de hablar con ella, y atender las preguntas de Europa Press.

“No tiene nada que hacer con ella, ya se ha cargado la relación”, decía Víctor Sandoval desde el plató. “Bárbara que me siento fatal, perdóname. No me quiere perdonar”, se lamentaba la periodista, y deslizaba que si había hecho el comentario era por la expresión que la propia Bárbara dijo.

Desde el plató, María Patiño aprovechó para darle un consejo a su compañera: “Te digo, no soy amiga y soy bastante crítica. Pero tiene capacidad de encajar las cosas, dale su tiempo, porque no es una persona rencorosa. Y no lo justifiques, ya está”. “Ella ha sido la que me ha dicho que se estaba emborrachando, y yo para seguir su broma he seguido la broma”, terminó por decir Diana.