Sonsoles dice lo que muchos piensan sobre la denuncia de Paloma Lago: "La lentitud de la justicia agrava el dolor"

Paloma Lago atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. El pasado 4 de junio salió a la luz que la presentadora había denunciado por presunta agresión sexual a Alfonso Villares, exconsejero del Mar en la Xunta de Galicia. Desde entonces, su nombre no ha dejado de acaparar titulares.

Las muestras de apoyo a Lago se han multiplicado. Familiares, amigos y rostros conocidos han querido respaldarla públicamente. Entre ellos, Sonsoles Ónega. La presentadora no se mordió la lengua en su programa Y ahora Sonsoles, expresando su opinión al respecto: "La lentitud de la justicia lo único que hace es profundizar el dolor. Si funcionara, todo iría como una vela", dijo en pleno directo.

Tal y como explicaba una fuente próxima a la familia Pérez-Lago Gómez a EL ESPAÑOL, la presentadora "está mal, tocada, porque este revuelo solo hace que reviva el suceso". Según ha manifestado la propia Lago, la mañana del 27 de diciembre de 2024 ella amaneció en su casa de Ferrol "desnuda" y "desorientada".

Aunque se ha hablado de un posible vínculo amoroso con Villares, Lago no se ha pronunciado públicamente. En su lugar, un sobrino rompió el silencio en el programa TardeAR: "Presencié algo, pero no quiero decir el qué. Quiero dejarlo en manos de los abogados, el fiscal, el juez... Ya se sabrá, no quiero meterme en líos. Paloma quiere que sea discreto", explicaba ante los micrófonos.

Pepa Romero, reportera de Y ahora Sonsoles, se desplazó hasta Galicia para conocer de cerca cómo se encuentra la presentadora. Según contó en el programa, Lago permanece en su domicilio de Ferrol, arropada por los suyos, y podría ser llamada a declarar en cualquier momento.

Isabel Rábago y Pepa Romero. 'Y ahora Sonsoles'.

Isabel Rábago también aportó nuevos datos sobre el proceso: "Ratifica la denuncia el 7 de abril, con una abogada de oficio. Eso ha sorprendido, teniendo en cuenta su entorno", comentó. Además, confirmó que el próximo paso será la declaración de ambas partes.

La colaboradora también expresó su preocupación por las filtraciones: "Al ser una víctima tendría que estar en la intimidad más absoluta. Habría que preguntarse quién ha filtrado el nombre de Lago. ¿Podría ser la misma protagonista?", cuestionó.

Y añadió: "A mí lo que me preocupa son los pasos que se vayan dando y cómo va a acabar esta historia. Tampoco entiendo por qué habla su sobrino", puntualizó ante sus compañeros en plató.

Ángel Antonio Herrera también reflexionó en plató sobre el proceso: "Es muy doloroso poner la denuncia. Si cada vez que sales a la calle te van a preguntar por esto, lo convierte en una situación peor" dijo finalmente durante Y ahora Sonsoles.