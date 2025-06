María Patiño frena a Belén Esteban en 'La familia de la tele' por trasladar un mensaje de Anabel Pantoja: “Te miente”

Este lunes, María Patiño soltaba en La familia de la tele una bomba sobre el clan Pantoja. Y es que, al parecer, David Rodríguez tuvo la intención de denunciar a un miembro de su familia política, pero no lo hizo porque Isabel Pantoja y su pareja, Anabel Pantoja, mediaron para evitarlo.

Un asunto que, al parecer, Belén Esteban desconocía, y que este 10 de junio han retomado en el programa. Así, tras poner varios nombres del clan Pantoja en un pantallón, fueron descartando uno a uno hasta desvelar que la persona a la que David quiso denunciar es a Agustín Pantoja, hermano de la tonadillera.

Sin embargo, Belén Esteban quiso hablar al respecto. Como amiga personal de Anabel, aseguró que la influencer le ha dicho que “es completamente mentira, que es falso”. “Que ella está al margen, y David, desde hace mucho tiempo de todo lo que se dice”, añadía.

Para Belén, lo que le cuenta Anabel Pantoja tiene toda su credibilidad, por la relación que mantienen ambas. “El mensaje es que es muy claro lo que me dice. La queramos creer o no, que a mí ella nunca me mentiría. Y es verdad, a mí ella en ningún momento, os lo juro, me ha dicho nada de esto”, exponía la colaboradora.

“¿Anabel a ti te niega que David tuvo problemas con Agustín?”, preguntaba de manera directa la presentadora. Y Belén Esteban le confirmó que sí. “Pues te miente”, le cortaba María Patiño. Pero Belén volvía a defender la palabra de su amiga, revelando que ella ha presenciado cariño y emoción entre David y Agustín en un momento determinado.

Imagen de 'La familia de la tele'.

Se estaba refiriendo, sin duda, al ingreso hospitalario de la hija de Anabel Pantoja, que tuvo lugar a inicios de enero, y que puso a la influencer y al fisioterapeuta en el disparadero mediático. Belén aseguró haberse enterado del motivo de la presunta denuncia la tarde antes, pero no quiso dar pistas al respecto.

Pero para María Patiño su compañera sabía más de lo que dice: “Tú sabes igual que yo que hubo problemas, y yo soy muy honesta y se lo digo al público. Todos lo sabíamos, y hemos informado de esto. Y Anabel nunca lo ha desmentido, porque no es la primera vez que sale los problemas que hubo entre los dos durante la etapa de Estados Unidos”.

Y es que hay que destacar que David Rodríguez conoció a Anabel Pantoja durante una gira de Isabel Pantoja en Estados Unidos, en la que formó parte de su equipo. La tensión en el programa fue en aumento, y Belén Esteban llegó incluso a encararse con Kiko Matamoros. “Qué protagonista eres, qué ombligo del mundo”, llegó a reprocharle Belén a su compañero.