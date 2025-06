El jubilado de Madrid que asombra a su cita en 'First Dates': "Tengo 82 años y soy un follonero de la vida"

First Dates vuelve a la carga. El popular dating show de Cuatro reúne las mejores citas a ciegas y a los solteros más exigentes de nuestro país. En la emisión de este martes, Carlos Sobera conocería a un soltero de lo más peculiar.

"Me gusta arreglarme cuando voy a la ópera, requiere tener presencia", se presentaba Emilio, un empresario jubilado de 82 años y procedente de Madrid. "Quiero vivir 120 años y si son 119, también", añadía.

"Soy activo, tengo un mini gimnasio en mi casa. Estoy buscando una mujer que tenga ambiente. Que me lleven a La isla de las tentaciones, allí donde lloran todas. Soy un follonero de la vida", sorprendía Emilio con sus palabras.

"Viene la psicóloga a mi casa y me dice que estoy un poco loco. Siempre le digo que es una fenómena y se da cuenta de todo. Lo que hago yo no lo hace una persona de 82 años. Ni jóvenes harían eso", afirmaba, sin rodeos, el soltero de Madrid.

"A mí me gustaría tener una mujer inteligente", comentaba también. La afortunada que iba a conocerle sería Maite, una empresaria jubilada de 79 años y procedente de Madrid. "Me gusta ir arreglada siempre, desde que te levantas y aunque estés en casa sola. Cuando iba a bailar, era la que más arreglada iba", se presentaba en First Dates.

Maite, 79 años, en 'First Dates'

"Soy una mujer muy activa para la edad que tengo. Me lo hago todo en casa", afirmaba también. "Yo soy muy bajita. Él es un poquito fuerte para mi construcción", opinaba, nada más ver a su cita. "Por ser pequeña cómo no va a tener atractivo, puede serlo más que una persona alta", decía el madrileño.

"Creo que a ella le ha gustado mi presencia y mi forma de ser", apuntaba Emilio sobre su cita en el programa. "Sí, viajaría con Maite. Le haría más feliz de lo que es", le decía durante la cita.

Momento de la cita entre Emilio y Maite, en 'First Dates'

"No le veo mucho sentido del humor, es como más tranquilo", señalaba Maite, al escuchar las palabras de Emilio. "No me lo imagino en el gimnasio, le veo más tranquilo de sofá y televisión", añadía también la soltera de Madrid.

La química entre ambos era patente. "Me podría ir a vivir con ella, a su casa, y otras veces en la mía", decía Emilio. "Tengo medios para hacerlo todos los días, como juguetes y cosas. Me han enseñado las mujeres", confesaba sobre el aspecto más íntimo de una pareja.

Decisión final entre Emilio y Maite, en 'First Dates'

En cambio, las palabras de Emilio no convencían en absoluto a Maite: "No le veo tan efusivo para eso. Pero bueno, nunca se sabe". "Creo que puedo ser compatible con Maite. Me parece una mujer con sabiduría y compartimos cosas que nos gustan", subrayaba él.

"Me parece un hombre educado y correcto. Es un señor que habría que conocerle un poco más", se abría en canal la soltera jubilada. La decisión final estaba lista para sentencia.

"Sí", afirmaba Emilio, tajante, sobre la opción de tener una segunda cita con Maite. Ella, por su parte, también le correspondía: "Sí, claro que sí. Hemos estado muy agusto". "Nos hemos entendido", zanjaba el soltero su cita en First Dates.