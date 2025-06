William Levy relata con humor en ‘El Hormiguero’ su noche en el calabozo: “Hice nuevas amistades”

El actor William Levy ha regresado este lunes a El Hormiguero, y con nueva película bajo el brazo. Se trata de Bajo el volcán, que llega a los cines el próximo 20 de junio. Una cinta en la que el antaño protagonista de Café con aroma de mujer comparte cartel con la malagueña Maggie Civantos.

La entrevista comenzó con un aire muy familiar, en el que destacaba la buena relación de William Levy con sus hijos. “Yo no mando ni en mi casa. En mi casa mandan mis hijos”, aseguraba el intérprete.

En ese sentido, destacó que para tener una buena relación con ellos trabaja seis meses al año, y los otros seis se los dedica a los dos, una chica de 15 y un chico de 19. “Trabajo de junio a diciembre trabajo, porque si no se nos van, y no quiero arrepentirme de no pasar más tiempo con ellos, un padre tiene que estar presente”, sentenciaba.

En ese sentido, Pablo Motos bromeaba con el hecho de que habría gente que también querría trabajar solo medio año. “Ganas en cosas más importantes en la vida. Mi trabajo siempre está fuera de Miami, vivo en Miami, y cuando empezaban a crecer tenía que estar con ellos ahí. No me arrepiento”, aseguraba el invitado.

Con sus palabras, William aprovechaba de paso para desmentir una mala relación con su hija, tal como se había señalado en el pasado año 2024. Por ello, insistió que cuando no rueda “casi siempre estoy con ellos, me encanta estar con ellos”.

William Levy en 'El Hormiguero'.

Más adelante, y tras hablar de la película o de comida, Pablo Motos le preguntó a William Levy por el altercado que tuvo en Florida hace unos meses, y en el que acabó arrestado. “No pasó nada como se ha especulado, estábamos tomando un trago con un amigo mío”, introducía.

La cosa se puso difícil al ir a pagar la cuenta, y aseguraba que el dueño del local se puso agresivo, con maneras que no correspondían. “Somos hombres padres no hace falta llegar a ese punto. Yo estaba fuera del restaurante, y me llevaron simplemente”, deslizaba.

“Es una experiencia más en la vida”, decía, sacando pecho. “¿Cómo fue pasar la noche en el calabozo?”, quiso saber Pablo Motos. “Fue una experiencia normal”, le respondía Levy. Pero Pablo no quedó contento con la afirmación: “Normal pasar la noche en el calabozo no es”.

“Hice nuevas amistades ahí dentro”, siguió contando con humor el actor, que no pudo pegar ojo en el calabozo. Y narró una anécdota con el desayuno, que se lo ofreció a otra persona que había también detenida.

Esta historia la volvió a entroncar con su papel de padre, y es que aseguró que quería salir pronto del calabozo para ver jugar a su hijo. “Los de seguridad de la cárcel hicieron lo posible para poder llegar al juego de mi hijo, y llegué”, confirmaba. “Mi única preocupación era ir a ver a mi hijo”, insistiría.

Eso sí, pidió que le llevasen al estadio ropa limpia, “porque tengo peste a cárcel” y se cambió en el coche. Y pudo también saciarse del hambre de haber estado detenido, llegándose a comer “como 15” perritos calientes.