Susanna Griso, rotunda con Óscar Puente tras tuitear sobre 'Espejo Público': "La próxima vez, captúreme con los ojos abiertos"

No suele 'entrar al trapo', pero este lunes, 9 de junio, Susanna Griso se ha permitido la licencia por alusiones. Después de que Espejo Público dedicara unos minutos a comentar "la actividad frenética en redes sociales" de Óscar Puente, el ministro de Transportes ha contestado al programa de Antena 3 y la presentadora se la ha 'devuelto' en directo.

"Siempre me tienen en sus oraciones y me indican el camino a seguir", tuiteaba Puente, adjuntando una captura en la que pillaba a Griso justo con los ojos cerrados. Poco después, tras un corte publicitario, la presentadora de Atresmedia le seguía el juego: "Ojo, porque Óscar Puente nos ve y nos responde, ¿eh?".

"Y, además, de manera casi automática. Cuando les he dicho que nos monitorizaba... Hombre, ministro, la próxima vez, capture mi cara con los ojos abiertos", le ha rogado la conductora catalana, que leía a los espectadores la frase que había compartido el responsable de la cartera de Transportes.

"Así reacciona el ministro a lo que hemos comentado sobre su frenética actividad en las redes sociales. Bueno, yo no sé quién sigue a quién, pero la sensación es que está usted un poco aburrido en casa", le atizaba Susanna, ya que Óscar Puente se encuentra de baja por su reciente paternidad.

"Hay que preparar biberones y cambiar más pañales, porque esta baja paternal le está dando para un tuiteo masivo. Bueno, me callo", ha sentenciado la comunicadora, mientras Gema López pasaba al siguiente tema: "Uno que tuitea y otro al que hemos pillado conduciendo con el móvil en la mano".

Susanna Griso responde a Óscar Puente desde 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

El control que ha llevado Espejo Público de las andanzas de Óscar Puente en redes ha sido pormenorizada, desde luego. Según el matinal, desde que empezó su baja paternal, "lleva casi 50.000 mensajes publicados en sus redes sociales"

En un vídeo en tono jocoso, emitido en el bloque de Más Espejo, el programa señalaba que "la paternidad ha despertado el instinto tuitero" de Puente. "Se ha convertido en el justiciero en redes del Partido Socialista, pegado al móvil y pendiente de todo lo que ocurre. En la última jornada, en menos de 8 horas, ha tuiteado más de 25 veces".

"16 tuits propios, 13 reposteados. No para y menos coincidiendo con la manifestación del Partido Popular. Óscar Puente ha cogido la baja por paternidad para dejar de trabajar, pero no para dejar de insultar en Twitter. En plena efervescencia política, el ministro se ha convertido en la voz bruta del PSOE", se escuchaba decir a la voz en off.