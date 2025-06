Insólito en 'Informativos Telecinco': María Casado se cuela en 'Supervivientes' con un regalo para Sandra Barneda

La nueva etapa de Informativos Telecinco Fin de Semana está apostando por la innovación, por ejemplo, por que María Casado se permita ciertas licencias. Sin embargo, ninguna -hasta ahora- como la de este domingo, 8 de junio. Al parecer, era algo que llevaba prometiendo a Sandra Barneda desde hacía semanas.

Al final del informativo, Casado comentaba, en pantalla partida con Barneda, que ya estaba al frente de la gala en Mitele PLUS: "Supervivientes encara su recta final, con muchas sorpresas esta noche en Conexión Honduras, con Sandra Barneda. Sandra, me vas a contar qué veremos, pero no puede ser que seamos vecinas de plató y no haya ido nunca a darte un beso".

"Además, que vamos vestidas del mismo color", apuntó Sandra, ya que ambas llevaban un atuendo rojo. "Si te parece, Sandra, me voy a tu pisito", adelantó María. "Vente, por favor, que nos tenemos que abrazar", le rogó la presentadora del reality show que produce Cuarzo.

Así, en Telecinco, mediante esa pantalla dividida, se veía a Sandra explicando la dinámica de la entrega de Conexión Honduras de este domingo. Y, al mismo tiempo, a María desprenderse de los micrófonos y salir de Informativos Telecinco para acceder al conocido como 'el plató de los realities' de Mediaset.

Por fin, ambos rostros se daban ese caluroso abrazo. Casado se confesaba una gran seguidora del formato de supervivencia: "Yo estoy siguiendo Supervivientes, me encanta la edición. Tengo mi favorito, luego te lo cuento". Pero, además, traía una sorpresa para Sandra.

.@MariaCasado_TV se desplaza en directo hasta el plató de @Supervivientes para dar una sorpresa a @SandraBarneda: "Así se hace el programa" pic.twitter.com/ynSZWmTjoM — Informativos Telecinco (@informativost5) June 8, 2025

"Tengo que haceros un regalo. Lleváis mucho tiempo aquí, unos más que otros. En este caso, nos apetecía que los espectadores de Telecinco vean lo que no suele verse. Así se hace Supervivientes", explicaba la conductora de informativos, dando paso a una pieza locutada por Laura Madrueño.

En el vídeo, se ponía en valor el enorme trabajo que hace el equipo desplazado a Honduras. Después, Barneda hacía lo propio, ya sin Casado en plató: "Qué sorpresa, de verdad. Gracias, María Casado, por este pedazo de vídeo".

"Y gracias a ese equipo que se tira cuatro meses fuera de su casa, que lo dan todo, que no permite que nunca falle nada, prácticamente", aplaudía la comunicadora catalana, antes de que comenzase la emisión en abierto en Telecinco de Conexión Honduras.

Supervivientes: Conexión Honduras aguantó bien el tipo en el prime time de este domingo ante la final de la Nations League entre Portugal y España. El programa obtuvo un 14% de cuota de pantalla y congregó 1.240.000 espectadores de media.