El 'padre' de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', sobre los movimientos con las series y su futuro: "RTVE ha hecho lo que tenía que hacer"

RTVE lleva un mes intentando ajustar las piezas del puzzle en las tardes tras las malas audiencias de La familia de la tele. El programa, que recuperaba a los rostros del 'universo Sálvame', era una de las grandes apuestas de la Corporación. Pero, a pesar de que se ha intentado de todas formas, el magacín sigue en la cuerda floja en las tardes de La 1.

Dentro de esta operación para salvar a La familia de la tele, la pública empezó a alargar el primer bloque en la sobremesa, retrasando a su vez el horario de sus dos series, Valle Salvaje y La Promesa. Con el programa hundido, eran las ficciones de Bambú las que salvaban los muebles.

Hay que recordar que RTVE arropó a La familia de la tele creando un contenedor que aglutinara también a sus series. Y así, en mayo, Valle Salvaje y La Promesa lograron su mejor resultado, como analizamos en BLUPER.

La cosa se torció en el tramo final de mes, cuando ambas empezaron a perder fuerza, consecuencia de los continuos cambios que terminaron mareando al espectador. De ahí, que desde Prado del Rey se decidiera cancelar el segundo bloque de La familia de la tele y volver a situar a sus ficciones en su horario habitual.

Pero no funcionó. Y los malos datos de La familia de la tele se contagiaron a las series. El martes pasado, aumentó la preocupación después de que Valle Salvaje (7,1% y 556.000) y La Promesa (12,2% y 854.000) sufrieran un bajón considerable.

Para la primera fue su segunda emisión menos vista y el tercer peor dato en cuota del año. En cuanto a la segunda, marcó mínimo del año, tanto en share como en número de espectadores.

El asunto mejoró a finales de semana, cuando La familia de la tele volvía a alargarse, haciendo que Valle Salvaje y La Promesa empezaran 15 minutos más tarde. La primera consiguió un 10% mientras que la segunda un 14%, que son datos que van más en la línea a lo que venían haciendo.

Mareo de horarios

Ahora bien, ¿cómo están sentando todos estos movimientos en Bambú, la productora de ambas series? Ramón Campos, director de la compañía, se muestra cauto cuando desde BLUPER se le pregunta por este asunto a colación de una entrevista por el éxito de La viuda negra, la película sobre el crimen de Patraix de Netflix.

"Yo produzco y ellos programan, y así me ha ido bien en mi vida profesional. Si a mí me dejan producir mis series, yo no les puedo decir cómo programar. Ahora, si me voy a datos objetivos, sí es cierto que las series están sufriendo algo que pasa en todas las cadenas", empieza diciendo.

Ramón Campos, director de Bambú Producciones. Cedida

"Cuando llega un programa nuevo, una apuesta tan fuerte como la que estaba haciendo TVE con La familia de la tele, ha habido movimiento de duración y de horario. Hemos cambiado de horario cuatro o cinco veces".

"Las series diarias tienen que acostumbrar al público a una hora y una cadena. Cuando esa costumbre se la rompes al espectador, éste puede acabar yéndose a RTVE Play", dice Campos. "RTVE ha hecho lo que tenía que hacer. Una vez haces esa apuesta, tienes que intentar manejarla de la mejor forma posible para intentar salvarla".

El prestigioso productor reconoce, además, que se ha sentado con José Pablo López, presidente de RTVE, y Sergio Calderón, director de TVE, para analizar las audiencias. "Hemos llegado a la conclusión de que la mejor hora en cuanto a cuota y media de espectadores es las cinco de la tarde. Incluso un poquito antes. A medida que nos acercamos más adelante, la serie va a peor por la competencia".

"¿Duele? Claro que duele a nivel personal ver que un producto está funcionando bien y que la cadena lo maneja para intentar competir"

Campos entiende perfectamente que la cadena mueva sus fichas a su antojo. Y lo dice alguien que en el pasado ya vivió cómo Antena 3 contraprogramó a La Voz con Gran Hotel. "¿Duele? Claro que duele a nivel personal ver que un producto está funcionando bien y que la cadena lo maneja para intentar competir", dice. "Pero si te pones en su lugar, acabas entendiendo que nosotros somos una pieza en ese organigrama".

Pero, lo importante: ¿corren peligro las series? En absoluto. De hecho, el propio Ramón Campos adelanta a este medio que RTVE tiene previsto dar luz verde a su renovación. "Valle Salvaje lo va a hacer por 180 capítulos más, y La Promesa va a continuar con más temporadas".

Escena del capítulo 179 de 'Valle Salvaje'.

No se nos puede olvidar que, además de las cifras que consiguen con su emisión en lineal, también son muy seguidas en RTVE Play y fuera de España. En Latinoamérica, por ejemplo, Valle Salvaje funciona muy bien. Y lo mismo ocurre con La Promesa, séptima en el ranking global de HBO gracias a lo que consigue al otro lado del charco también.

Con la confianza total del ente público en los títulos de Bambú, está por ver cuánta paciencia se tiene con La familia de la tele. Por el momento, ya se ha hecho oficial la puesta en marcha de Trivial Pursuit, un concurso diario que podría reemplazar a El cazador Stars. "No estoy convencido de que no pueda remontar", dijo José Pablo López hace unos días, justo antes de cancelar un tramo del programa.