Charo Reina se abre en canal ante Emma García al recordar su pasado: "Mi padre murió mientras cocinaba para él"

La vida de Charo Reina ha estado marcada por altibajos. Dos matrimonios, uno de ellos especialmente difícil, la maternidad, una profunda depresión y el éxito tras una larga trayectoria profesional, son solo algunas de las situaciones que la han puesto a prueba.

A pesar de todo, su talento la ha llevado a conquistar al público y convertirse en una de las artistas más destacables del espectáculo en España. Pero hay una herida que aún continúa: la pérdida de sus padres, un episodio que la propia cantante describe como el más desgarrador de su vida.

"Cuando mi madre cayó enferma me cogió en medio de una comedia musical. Iba todos los días a Sevilla para cuidarla, esto me causó una ansiedad tremenda. Después de unos meses, murió", expresaba en el plató de Telecinco ante la atenta mirada de Emma García, presentadora de Fiesta.

Tal y como Charo Reina confiesa, la situación empeora unos meses después por la pérdida de su padre. "Mi padre murió de pena cuando yo le estaba haciendo de comer", puntualizó. Y añadió: "Antes de ello me dijo: 'Chari, estoy poniéndome muy malito, quiero que me abraces'. Lo hice y ya no despertó más", señaló, visiblemente afectada.

Charo Reina recuerda aquella época como uno de los capítulos más oscuros de su vida. Sin embargo, agradece profundamente a sus padres: "Gracias a ellos, que me regalaron sus alas, pude volar".

Charo Reina en plató. 'Fiesta'.