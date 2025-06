El trabajo a contrarreloj de ‘Tu cara me suena’ en vestuario y maquillaje: “No puedes perder dos horas en pensar qué hacer”

Bertín Osborne en los camerinos de 'Tu cara me suena'.

Convertir a una joven de 17 años como Melani García en toda una mujer de 56 años como tenía Céline Dion en las Olimpiadas de 2024, vestir a un hombre de casi dos metros como Goyo Jiménez en alguien sexy como Tata Golosa o, sencillamente, maquillar a quien nunca se ha maquillado, como Bertín Osborne, es un milagro que semanalmente se consigue en Tu cara me suena.

Los parecidos que se logran al pasar por el clonador del programa son espectaculares y, desde casa, nos invitan a pensar que el famoso concursante se sube en un ascensor, y cuando sale de él está maquillado y vestido como el artista que corresponda. Es la magia de la televisión.

Y esa magia la consiguen, entre otras muchas personas, dos magas: Raquel González, jefa de caracterización, y Jabel Martínez, jefa de vestuario del programa. Y a ellas hay que sumar una tercera maga como es Laia Vidal, la directora de las galas. BLUPER ha podido charlar con las responsables del exitoso formato de Antena 3 para conocer todo lo que se cuece de puertas para dentro del clonador.

Entre las tres, y junto al resto del equipo, logran que desde casa todo parezca fácil, fluido, sin que se note la cantidad de horas que hay detrás. “No tenemos ni sábados ni domingos de descanso, porque no da tiempo. Es empezar la temporada y yo ya me despido de mi familia hasta dentro de cuatro meses”, dice con humor Raquel González.

Y es que en Tu cara me suena todo va rápido, muy rápido. “No puedes perder ni dos horas en pensarte lo que vas a hacer muchas veces”, sintetizan desde vestuario y caracterización, equipo que descubre qué personajes van a hacer al mismo tiempo que lo hace el concursante.

Raquel González, a la derecha, preparando a Manu Baqueiro en 'Tu cara me suena'.

Una vez que el pulsador desvela el personaje que se ha de imitar, el clonador echa a andar. “Tenemos para prepararlo de martes a domingo. El domingo tenemos que tener todo listo ya, porque el lunes ya empezamos los ensayos”, explican las profesionales del programa de Antena 3 a este periódico.

Las entrevistas previas, antes de subir al ascensor, se graban el día antes de grabar la gala, que suele ser cada martes. Una cuestión de logística: “No podríamos maquillarles a todos con su aspecto y luego del personaje, no nos daría tiempo”. Y ese día, con todos reunidos, se aprovecha para ensayar.

Cuando se graba la gala se comienza a maquillar a las tres de la tarde a un primer turno. Y el siguiente arranca a las cinco. “Los primeros, ya maquillados, pasan a peluquería, de peluquería pasan a vestuario y es una cadena en la que no paramos”, resumen.

La grabación se alarga hasta pasada la medianoche, y este año maquillaje y vestuario tienen un enemigo particular: Florentino Fernández y sus tartas. “Sufrimos bastante”, bromean Raquel y Jabel. Sin embargo, aprovechan para presumir de cómo tienen “un equipo maravilloso que tiene muchos recursos y lo solucionan de manera muy rápida”. “Y dirección también ya sabe donde y en qué momento poner la tarta, para que no vayan a estropear mucho nuestro trabajo”, apostillan.

La incorporación de Flo como juez es una de las novedades de Tu cara me suena de este año. “Los cuatro han encajado como un puzzle desde el primer momento”, expone Laia Vidal. Y añade: “Han sabido encontrar su lugar, han acogido muy bien a Flo. Es muy agradecido, porque le propones cualquier cosa y lo lleva más allá tres veces. Ha añadido frescura”.

Bertín Osborne como Kiss.

Otra de las cuestiones de las que se habla mucho es si Bertín Osborne se convertirá en mujer. “Yo estoy deseando que no pase. No sé cómo lo voy a hacer por maquillaje que parezca una mujer, pero bueno”, admite entre risas Raquel González. Y su compañera, Jabel, no anda muy lejos: “Imagínate, con lo grande que es este hombre. Pero bueno, si él se apunta, seguro que entra en el juego”.

Las tres coinciden en señalar al cantante de rancheras como la gran transformación de esta temporada. En concreto, cuando imitó a Kiss: “Nunca en la vida se había maquillado, ni para hacer una entrevista ni para un programa. Bertín, de Kiss, tanto a nivel de vestuario, que llevaba esas botasy esos trajes que no estás acostumbrado a verle, como maquillaje, de puesta en escena, fue uno de los grandes momentos".

La dificultad con las pelucas

La caracterización en Tu cara me suena se lleva a cabo sin pruebas de maquillaje. Se lanzan al abordaje, y para el éxito hay algo fundamental: “La adrenalina, que es lo que nos hace estar como muy arriba, y trabajando siempre con el ingenio”.

A eso se le suma la dificultad de calcar el pelo de la actuación que se recrea, porque “no existen las pelucas exactas”. Trabajan con pelucas de alquiler en su gran mayoría, y esto tiene la dificultad de que “las podemos transformar, pero no cortar ni teñir, porque hay que devolverlas igual que las han dado. Tenemos que ir añadiendo pelo y pintando con cosas que luego se puedan ir, y hay momentos en los que no da tiempo”, explica González.

Melani García, pasando por la caracterización de 'Tu cara me suena'.

En ese sentido, Laia Vidal recuerda que la primera reunión con Raquel, en la que le dijeron que el programa era “como Lluvia de estrellas, pero que los concursantes serían siempre famosos, que no les podíamos ni cortar el pelo ni teñir, porque tenían que seguir haciendo su trabajo al día siguiente. Ella nos decía: ¿pero cómo vamos a hacer eso? Y ya llevamos 14 años haciéndolo”.

En ese sentido, la directora de las galas cree que “el gran secreto es que el equipo es superfan de lo que hace y todo el mundo aporta y quiere ir más allá en su ámbito”, desde vestuario a maquillaje, pasando por atrezzo, iluminación o realización.

Goyo Jiménez en los camerinos de 'Tu cara me suena'.

En vestuario tienen un almacén con todas las prendas de años anteriores. “Hay piezas de ropa que es artesanía, muchas cosas están hechas a mano, adaptada, a cada persona”, detalla Jabel Martínez.

“Estamos bastante preparados para los cambios. Casi todos los trajes tienen cremalleras grandes para poder vestirse bien. Y, obre todo hay posticería por dentro también. Todo muy bien cosido y muy bien cogido, porque ellos tienen que salir a bailar, a hacer su coreo, cantar y olvidarse de todo lo que llevan por dentro”, añade.

Por suerte, nunca han encontrado un concursante que se niegue a salir una vez caracterizado. Es más, señalan que les gusta “que no les reconozca el móvil”. “Les ayuda a salir de sí mismos. Cuando ven muy caracterizados, eso ayuda a hacer el click final de que esto es un personaje”, desvela la directora.

Ana Guerra pasando por el equipo de caracterización de 'Tu cara me suena'.

“La peluca es lo último que ponemos, y cuando la pones ya se meten en el personaje. Es como si llevaran una máscara, y todos los problemas de dificultad que hayan tenido con su canción, en el momento de la peluca, empiezan a desaparecer”, reconoce Raquel Martínez.

Y a esto, Jabel añade: “Cuando se visten y se meten ya dentro del traje de su personaje, y empiezan a moverse y a cantar allí mismo. Es como que aparece ya en todo el personaje y es muy chulo, es muy mágico eso”. Además, señala que hay cierto ritual para vestir a los concursantes, a la hora de poner “medias, bisutería y de todo”.

En cada gala hay que transformar a nueve concursantes, y a eso hay que sumar la casilla trae a un amigo, el invitado del día, o el original que canta junto a su copia. “Este año tenemos más invitados que nunca, hay mucha gente en el sofá y para el año que viene, si seguimos así, igual tenemos que pedir una ampliación”, bromea Laia Vidal. Y ante esto, sus compañeras añaden: “Y habría que ampliar también el camerino y la sala de peluquería”.

Una duda que hay en el aire es si veremos Esa diva de Melody en Tu cara me suena. “A ver qué decide el pulsador”, se limita a decir Laia Vidal en ese sentido. “Pero es un tema muy de Tu cara me suena, es de las canciones que aquí disfrutamos a todos los niveles de estudio, que hay un cambio de vestuario, maquillaje, la puesta en escena, entonces es muy goloso. Todo puede ser, posibilidades habría".