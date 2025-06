Lolita se rompe en ‘Tu cara me suena’ al ver actuar a Melani: “Hacía tiempo que no lloraba en un programa”

La gala de este viernes de Tu cara me suena tiene un gran sabor cinematográfico. El plato fuerte lo ofrecerá Esperansa Grasia metida en la piel de Vaiana, la princesa de la película homónima de Walt Disney, y Melani García llevó hasta el escenario del concurso la magia de la cinta francesa Los chicos del coro.

“Cada vez que la veo, lloro”, admitía la joven artista valenciana en los ensayos. Arnau Vilà le preguntaba entonces si va a llorar. “Espero que no”, admitía la concursante. “La emoción la tienes que crear tú”, le apuntaban en las clases.

Para prepararse, Àngel Llàcer sacó una caja en la que hizo meter a Melani cosas de su infancia, para despedirse de ella, y así “contagiar fragilidad, la ternura” que necesita el número. En concreto, se trata de la canción Caresse sur l’océan interpretada por el actor Jean Baptiste Maunier.

Ya en la entrevista previa a subir al clonador, Manel Fuentes bromeó con que los demás concursantes pueden “impugnar el concurso”. “Es una niña de 17 años que va a hacer de un niño de 14 años”, decía sobre Melani.

Para la concursante, lo que tenía que defender en esta ocasión “me parece una cosa superbonita, es un registro, es una voz blanca y no tengo una voz blanca. Él está nervioso y no puedo sacar la voz de ópera, es una voz muy angelical”.

Lolita Flores y Melani en 'Tu cara me suena', dándose un abrazo.

Ya en el escenario, Melani contó con la colaboración de la Escola de Música Praeludium de Sabadell, y ella interpretó al solista del coro de la película, en un número muy emotivo. “Es la primera vez que Melani se siente mayor en este programa”, bromeaba Manel Fuentes.

Lolita entonces aparecía en la mesa del jurado secándose las lágrimas, y por ello Manel Fuentes le invitó a ser la primera en hablar.

“Es por emoción. Hacía mucho tiempo que no lloraba en un programa de Tu cara me suena. Me has emocionado, Melani. Porque tu voz llega, y cantando con los niños me llega más. No sé si es que desde que soy abuela cada vez que hay un niño me llega directamente al corazón”, admitía la jueza.

“¿Te puedo dar un abrazo?”, le preguntaba Melani. “Sí, mi vida”, le confirmaba Lolita, que se puso de pie para abrazar a la concursante, de nuevo, con las lágrimas asomando de sus ojos.

Chenoa apuntaba entonces cómo se había conseguido un silencio absoluto en el plató. “La ternura de este número, y ver a esos niños tan disciplinados, tan obedientes, es muy bonito la magia que se ha creado”, decía la cantante.

Además, la intérprete de Cuando tú vas reconoció que todos sabían que Melani había trabajado mucho, y que el número no consistía en un alarde vocal, sino de energía y de emoción. “Y es de sentimientos. No es un alarde de voz, que tú la tienes, es el sentimiento”, confirmaba Lolita Flores. “

Y es cuando se llega al corazón con algo tan sutil y tan maravilloso. A veces las cosas sutiles y chiquititas te llegan al corazón de una manera muy grande”, finalizaba Lolita. Antes de pasar al siguiente concursante, Llàcer quiso pedir un aplauso para Melani por haber hecho ya la PAU, “y ya se la ha quitado de encima”.