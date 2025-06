Ana Guerra sorprende en ‘Tu cara me suena’ actuando con collarín: “El informe médico pone que me quede en casa”

El pulsador de Tu cara me suena decidía la pasada semana que Ana Guerra se tenía que meter en la piel de Dua Lipa en la gala de este viernes. Y, durante los ensayos, la artista canaria se mostraba muy ilusionada, con la misión de crear “magia”, como el ilusionista que da nombre al título de la canción.

“Es un número plástico, de coreografía”, apuntaba Arnau Vilà en los ensayos. “Lo que va a sorprender de ti es que bailes mucho, más de lo que se espera. Tómatelo como un reto”, le proponía el profesor del programa. “Este programa va a acabar conmigo” aseguraba entonces Ana Guerra, sin saber que sus palabras serían proféticas.

Y es que en la zona del ascensor, en su entrevista previa con Manel Fuentes, Ana Guerra aparecía con un collarín. “Me fui a ensayar con Miryam Benedited, y soy una kamikaze, soy una animal. Me pasó fue un fallo mío, no calenté, venía de hacer promo”, comenzaba a relatar la concursante.

“Llegué a la sala de ensayo, y me hice daño en la lumbar, la cervical, y pensé que era una cosa del momento. Al día siguiente me desperté y dije: ¡ups!”, apuntaba la cantante. A pesar de la lesión, decidió acudir a la gala y hacer el número, que se ha adaptado a sus circunstancias.

“Vamos a hacer una versión más reducida. El informe médico pone que me tengo que quedar en casa. Pero mi cabeza no me lo permite, me iba a sentir fatal”, le contaba al presentador. “Aunque no lo hubiera hecho me habría quedado sentadita apoyando a mis compañeros, y que me dieran los cuatros a mí, que era otra opción”, reconocía.

Ana Guerra con Manel Fuentes en 'Tu cara me suena'.

“Te queremos bien dentro del programa y fuera del programa”, le confirmaba Manel Fuentes. Pero ella insistía que es algo que le pasa a muchos artistas, que con la adrenalina no se dan cuenta de que se están haciendo daño. “Lo voy a controlar, todos los bailarines me arropan y me ayudan a que la adrenalina no me supere”, explicaba.

Finalmente, Ana Guerra hizo su actuación, y el público acabó coreando su nombre. “Estoy sufriendo más que disfrutando, pero tú sufrirás más que nosotros”, aseguraba Chenoa en sus valoraciones. “Se notaba que tenías ensayadas muchas cosas que no has podido ejecutar como quisieras, pero has decidido seguir hacia adelante”, añadía la jueza, aplaudiendo el número.

Hay que destacar que en ediciones pasadas ha habido concursantes que han tenido que ausentarse en alguna gala por motivos de salud. Por ejemplo, Lydia Bosch fue baja en la quinta gala de su edición, en la que tenía que interpretar a Judy Garland.

Y lo mismo sucedió el año anterior, cuando Valeria Rosa se tuvo que quedar en casa “porque está un poquito malita con fiebre”, tal como detallaría Manel Fuentes. En estos casos, el concursante recibe la mínima puntuación, y realiza la imitación que tenía asignada durante la gala de la semana siguiente.