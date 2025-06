Susanna Griso habla claro sobre Melody: “Para decir qué penita que mueren niños en el mundo, puedes ahorrártelo”

La visita de Melody a El Hormiguero de este jueves, que consiguió un gran dato de audiencia, dejó grandes momentazos. Melody habló de la guerra de Israel y Palestina, cargó tintas contra RTVE, y hasta enseñó a Pablo Motos a hacer el helicóptero con el pelo.

Su entrevista se ha recordado este viernes en Espejo Público y, en general, las presentadoras de la sección Más Espejo, Susanna Griso y Gema López, así como los colaboradores, no parecían comulgar con su discurso. En especial, en todo lo que tenga que ver con la guerra.

Gema López agradeció que eligiese a El Hormiguero para dar su primera entrevista tras Eurovisión, porque “así la podemos tener y podemos comentar”, y que para ello descartó otras entrevistas bien remuneradas. “Pero ella sigue muy en sus trece, y está convencida de que las cosas se tenían que hacer de otra manera, y que tiene derecho además a explicarlo y a decirlo”, afirmaba López.

De la entrevista, Alonso Caparrós desprende que hay falta de autocrítica por parte de Melody. “Todos los críticos musicales que he leído valorando la actuación de Melody, todos te dicen que la ejecución fue impecable, que la canción era malísima, pero que ella no podía hacer más”, le corregía Susanna Griso.

“Oye, pues a lo mejor (podía decir) la canción no era la adecuada, no sé, algo que demostrase pues un poco… No todo se puede achacar al hecho de que si bajo desde un techo hubiese quedado mejor”, aseguraba Caparrós en ese sentido.

Imagen de 'Espejo Público'.

Isabel Rábago, por su parte, afirmaba sentirse “muy cerquita” de Melody por haber recibido “todas esas críticas porque no se ha posicionado en temas ajenos a su actuación”. “Yo estoy feliz de estar en un país donde no tienes por obligación que postularte en lo que a ti no te dé la gana”, insistía la periodista.

“A mí me gusta un país donde los artistas que tienen cierta trascendencia puedan apoyar determinadas cosas”, apostillaba Gema López. Y es que a la copresentadora le pareció chocante “el salir con yo quiero la paz en el mundo y que los niños no mueran, a ver”.

Ahí, Susanna Griso recogía el guante de su compañera. “Si tienes una opinión formada, me encanta escuchar a los artistas, pero para que me digan: qué penita que se mueran niños en el mundo puedes ahorrártelo”. “Ha intentado quedar bien con todos”, volvía a decir Gema López.

“Ella puede decir que cree que le ha perjudicado toda la política con Israel, que ha habido un lobby judío que de alguna manera ha querido castigar el Gobierno en el culo de Melody, lo digo claramente”, seguía exponiendo Susanna Griso, que acabó cambiando de temas sobre estas “declaraciones a lo Miss” de la cantante.

Hay que destacar que Melody, sobre la guerra de Israel y Palestina, dijo en El Hormiguero que ella no puede “hablar de ciertos temas porque no soy política, soy artista, soy cantante, y se me van de las manos”. Pero sí quiso aclarar: “Estoy en contra total de las guerras, me parece terrible lo que está pasando, y en el mundo no se debería permitir este tipo de cosas que mueran niños y gente inocente”.