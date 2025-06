Alejandro Abad habla sin reparo sobre Melody en Eurovisión: "Cuando se prioriza el enchufe se ahoga el talento"

Melody volvió a hablar en televisión tras su sonada actuación en Eurovisión. Su gran actuación no se vio reflejada en el televoto y quedó en antepenúltimo lugar en el certamen celebrado en Suiza.

Tras unos días alejada del foco mediático, protagonizó una polémica rueda de prensa con RTVE donde mostró su malestar con algunas decisiones. Ahora, visitaba El Hormiguero de Pablo Motos donde habló sin reparo en pleno directo. Sobre esta entrevista, el productor musical Alejandro Abad dio su punto de vista, en sus redes sociales.

"Hola, Melody. Te vi ayer en El Hormiguero con Pablo Motos y me llamó poderosamente la atención las veces que repetiste la palabra yo, también mí y mis. No las conté porque no daba tiempo de tantas veces que las decías pero por ahí he leído que fueron, de lejos, las más repetidas. 100 o más veces", arrancaba.

"También me percaté de que todas las preguntas que te hizo Pablo dejaste de contestar la única que hubiera sido útil para intentar mejorar nuestros resultados anuales en Eurovisión, si te interesa vaya", explicaba Alejandro Abad.

Concretamente, te preguntó qué le aconsejarías al próximo representante en Eurovisión pero tu respuesta fue: '¿Estás de guasa?' Y no contestaste, te reíste y ahí se quedó", añadía el compositor de Dile que la quiero de David Civera.

"Me hubiera quedado sorprendido y encantado por ejemplo que explicaras, solo para ayudar a nuestros próximos representantes, cómo fuiste tú escogida en el Benidorm Fest para ir a Eurovisión. Cuál fue el método", hablaba, alto y claro, el representante de España en Eurovisión 1994.

"Particularmente pienso que aquel proceso nada tuvo que ver con una de las afirmaciones de tu canción: 'Una diva no pisa a nadie para brillar'. Podrías explicarlo aunque solo sea por el bien futuro de España en Eurovisión", no dudaba en expresarse el cantante.

Alejandro Abad también recordó la trayectoria de nuestro país en el certamen: "Imagino que lo sabes, pero solo en los últimos 10 años nuestros resultados en Eurovisión han sido lugar 21, 22, 26, 23, 22, 24, 3, 17, 22 con Zorra y tú 24. Es decir, en los últimos 10 años hasta 8 habéis quedado por detrás del 20".

"Sin embargo, he leído que los asesores y expertos están anualmente tras nuestros representantes continuarán en sus puestos. Para que lo entiendan es como si tras 10 mundiales de fútbol obteniendo malos resultados mantuviésemos al mismo entrenador y a sus colaboradores. Escogiendo y pactando con sus jugadores amigos", sentenciaba el productor musical.

"En resumen, cuando se prioriza el enchufe se ahoga el talento, el ingenio, el bien colectivo, la experiencia, el logro, la ilusión, la alegría, los sueños y un montón de valores y prácticas tan necesarias para las nuevas generaciones y para la vida en general", apuntaba de manera rotunda.

"Estamos un poquito hartos y hartas de divas y divos que pudiendo aportar no lo hagan más que por su propio yo-yo. Suerte", finalizaba su vídeo compartido en la red social Instagram.