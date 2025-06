Ni la vuelta de los colaboradores sube la audiencia de 'La familia de la tele': el programa sigue mal (6%) y las series sufren después

Las sensaciones positivas que La familia de la tele dejó este martes no se han traducido en buenos datos de audiencia. Si el lunes el programa generó críticas por recordar a Socialité, los responsables del formato decidieron dar 24 horas después un nuevo volantazo recuperando a los colaboradores en plató. Hasta Belén Esteban volvió a ponerse el delantal.

Sin embargo, el mensaje que manda la audiencia sigue siendo claro. El magacín de La Osa no convence al firmar un 6% de share en las sobremesas de La 1, dos décimas menos del dato que obtuvo el día anterior. Es su peor resultado en un martes desde que su estreno hace justo un mes.

La familia de la tele continúa siendo quinta opción de su franja de emisión (15:56 a 17:05) a la pública al ser penúltima opción. Todas las cadenas la superan salvo La 2 (5,5%). Se queda por detrás de Antena 3 (13,2%), Cuatro (8,6%), Telecinco (8,2%) y laSexta (6,5%).

@familiadelatele 15:56 a 17:05 en @la1_Tve obtuvo 1.729.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



Consiguió 535.000 espectadores de audiencia media y un 6% de cuota de pantalla.

Se trata de un tramo donde nadie puede con Sueños de libertad. La serie de Antena 3 continúa dominando al registrar un 13,4% y 1.192.000 espectadores. Todo es mentira despuntó con un 7,7% en Cuatro.

Lo cierto es que las series se han visto perjudicadas tras la cancelación del segundo bloque de La familia de la tele. Valle Salvaje es la que más sufre. La serie de Bambú empieza a quedarse lejos del doble dígito al obtener un discreto 7,1%. La ficción pierde 1,5 puntos respecto al capítulo del martes. Valle Salvaje firma así su segundo emisión menos vista del año y el tercero peor en cuota de 2025.

@lapromesa_tve en @la1_Tve registró 1.284.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



La congregó 854.000 espectadores de audiencia media y un 12,2% de cuota de pantalla.

La Promesa sí consigue liderar, pero lo hace a la baja con un 12,2%. Los cambios también han lastrado a la exitosa ficción de Bambú, que hace un mes veía cómo se disparaban los audímetros por encima del 15. Este martes cayó a mínimo tanto en cuota como en espectadores (854.000). Un dato preocupante, porque lleva sin rebasar el millón desde el 23 de mayo.

RTVE sí acertó después llevándose a La 1 el partido de la UEFA Nations League femenino que enfrentó a España con Inglaterra. El encuentro firmó un buen 12,6%, mejorando los resultados que el día anterior habían firmado El club de La Promesa y El cazador Stars.

Lo que está claro es que la nueva remodelación de las tardes de La 1 -con el objetivo de salvar a La familia de la tele- no solo ha hecho que las series diarias pierdan comba, sino que también ha dado vida a sus rivales.

El claro ejemplo es El diario de Jorge. El talk show ha pasado de sufrir a La Promesa a volver a enlazar cifras por encima del doble dígito en Telecinco. Este martes, el programa de Jorge Javier se apuntó un 10,5%, su mejor cuota desde el 20 de mayo. Y ahora Sonsoles subió hasta el 12% en Antena 3.

#ElDiarioDeJorge3J sube de nuevo al firmar un 10.5% de cuota, 742.000 y 1.465.000 espectadores únicos



Excelente fidelidad del 50.6%



Mejor dato de cuota desde el 20 de mayo

Por la noche, El Hormiguero se impone a La Revuelta con un 14,2% frente al 13,5%. El programa de Pablo Motos recibió a Ella Macpherson, mientras que el de Broncano sorprendió con Ed Sheeran.

Después, Supervivientes: Tierra de nadie no da opción al resto y lideró con un 21,1%. Completan la noche Renacer (9,5%), That's my Jam que el ritmo no pare (9,3%), Código 10 (6,1%) y ¿Quién quiere ser millonario? (4,5%).