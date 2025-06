Una soltera de La Rioja rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "No sabe lo que quiere en la vida"

First Dates vuelve un día más para alegría de sus seguidores. El popular dating show sigue cosechando éxitos gracias a las citas a ciegas más divertidas e irreverentes de su restaurante. En la emisión de este miércoles, Carlos Sobera conocería a una soltera de lo más peculiar.

"Soy una chica mona, me gusta arreglarme y verme bien para que me suba la autoestima", se presentaba Fari, de 31 años y procedente de Haro (La Rioja). "Vengo de una cultura bastante cerrada que no ven bien que una chica sea libre", añadía también.

"Cuando llegas a la mayoría de edad, te dan a conocer al hombre que ellos piensan con el que te va a ir bien. Lo que tus padres ven sentados, aunque subas a la montaña, no lo vas a ver. Tienes que hacer caso a lo que te digan", confesaba sobre sus orígenes africanos.

El afortunado que iba a conocerla sería Guillermo, de 30 años y procedente de Arnedo (La Rioja). "Yo vivo del arte, es mi pasión. Disfruto haciéndolo. Me gustaría mucho llegar a ser Da Vinci, Picasso o Van Gogh", se presentaba en el programa.

"No me ha gustado el físico", opinaba, de manera negativa, sobre la primera impresión al ver a Guillermo. Tampoco pareció agradarle el regalo que el soltero le tenía preparado, un dibujo con grafiti en una hoja de papel: "Sinceramente... pff".

Fari, en 'First Dates'

"Que no tenga un trabajo, aparte de hacer grafitis, me parece que no es serio con la vida. Yo no entiendo mucho de arte pero qué es esto. Por favor, Guillermo... esto es (hacía el gesto de cortarse la cabeza)", criticaba, sin reparo, Fari a su cita del programa.

"Igual no he vendido cuadros tan caros, pero en un futuro lo son", señalaba al decir que había hecho ventas de cuadros por 4.000 euros. "A juzgar por los cuadros que tiene que vender va a tener que vivir con los papis eternamente", apuntaba Fari.

Guillermo admitía que su meta es "la pintura". Una respuesta que sorprendía a Fari: "Veo lejísimos a Guillermo de vivir vendiendo cuadros. Yo no sé, yo no sé". Posteriormente, conocería que Fari tiene hijos y no dudaría en reaccionar: "Bastante problema tengo yo conmigo como para ahora tener hijos. No estoy preparado".

Guillermo, en 'First Dates'

El de La Rioja se mostraba nervioso durante la cena y evidenciaba no tener claros algunos aspectos de la vida. De hecho, admitía que no buscaba una relación larga. "No sabe lo que quiere en la vida y es muy difícil cogerle de algún lado", criticaba Fari.

"Si viera a Fari por la calle, no me fijaría en ella", confesaba. Posteriormente, la pareja se dispuso a disfrutar de un karaoke juntos. La idea fue totalmente un fracaso. "Yo canto fatal y me juntáis con Guillermo, pues entonces la matamos. Salimos con el huracán de la lluvia y mañana todos sin trabajar. Va a caer una buenísima", apuntaba Fari.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Guillermo, lo siento. No tendría una segunda cita porque no hemos congeniado", admitía ella. "Yo tampoco, ya ha quedado claro desde el principio. Igual no eres mi persona de físico. Tampoco me quiero poner a dar explicaciones", zanjaba Guillermo el encuentro con la soltera de La Rioja.