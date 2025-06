El "ejercicio de transparencia" de 'Supervivientes' para dar carpetazo al 'caso Montoya': "No hubo una situación violenta"

Supervivientes quiso acabar con todo tipo de especulación después de que el domingo Escassi insinuara que el programa había ocultado una presunta situación de violencia de Montoya hacia Anita. La dirección del reality, en boca de Sandra Barneda, fue rotunda al negar que esto hubiese ocurrido. "Jamás se ocultaría algo así. Es un tema muy serio", dijo la presentadora de la gala de Conexión Honduras.

La grave acusación del jinete hizo que, al día siguiente, la familia de Montoya lanzase un comunicado en el que se arremetía contra Telecinco, la productora de Supervivientes (Cuarzo) y los medios. Además, Sheila Casas, la pareja de Escassi, apuntó hacia los responsables del formato insistiendo en que no se habían mostrado imágenes de lo ocurrido.

Pues bien, este martes, el buque insignia de Mediaset tomó una decisión histórica para tumbar de forma contundente la polémica. Lo que se llama coger el toro por los cuernos. Desde el principio de la gala Tierra de Nadie, Carlos Sobera volvía a hacer referencia al episodio, aclarando a los espectadores, punto por punto, lo que ocurrió.

"El domingo se produjo en la Palapa un cruce de acusaciones entre Escassi, secundado por Borja, y Anita y Montoya, que acabó traspasando las líneas rojas. Escassi aseguró que había sido testigo de una situación alarmante de agresividad de Montoya hacia Anita. Una situación que ambos negaron, pero que Escassi reafirmó junto al apoyo de algunos de sus compañeros", describía Sobera.

"Una situación claramente gravísima a la que este programa ya respondió en su momento negándola de forma tajante", dijo en referencia a las palabras de Barneda. El presentador sí confirmó que Montoya profirió "descalificativos" hacia el resto de compañeros, pero "nunca se produjo una situación violenta hacia Anita".

Por primera vez en la historia hay un monitor en Palapa para que los supervivientes vean las imágenes de la discordia. #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/2xjrAuQfZq — Miss Kokoro (@KokoroMiss) June 3, 2025

Tras volver a aclarar los hechos, Sobera comunicó a la audiencia que el programa mostraría las imágenes de lo que pasó en la playa, de forma cronológica, y que los concursantes podrían verlas también "en un ejercicio de transparencia y con el objetivo de que no quede ni una sola duda". E insistió: "En Supervivientes no permitiríamos un hecho como el que relató Escassi".

En las imágenes se ve cómo Montoya se aparta a una zona de rocas tras tener una brutal bronca con el resto de concursantes. por el reparto de tareas. Hasta allí acude Anita para intentar consolarlo, sin éxito, porque Montoya brota lanzando insultos pero en ningún caso dirigidos a su compañera.

La secuencia completa muestra de forma clara que no hubo violencia, ni verbal ni física, de Montoya hacia Anita. "El motivo por el que no se emitieron parte de estas imágenes era porque no cambiaban la situación. Y se había visto a Montoya estallando contra vosotros y porque queríamos evitar mostrar un momento crítico de un compañeros", dijo Sobera. "En ningún caso cambiaba la versión de los hechos, el programa vela por vuestra integridad".

La reacción de Borja y Escassi

Al verlo, Borja no se retractó, al explicar que lo que dijo el domingo es lo que había visto en las imágenes. "No veo nada de lo que me tenga que arrepentir. Yo no le acusé de violencia, expliqué las imágenes tal cual. No veo que tenga que retractarme, sí que se ha dicho lo que decía". Por su parte, Escassi sí pidió perdón: "Si ha habido una parte de malinterpretación por mi parte, si me lo aceptan, disculpas por lo que haya hecho mal".

Lo cierto es que, pese a todo, Supervivientes recibió fuertes críticas por una parte de la audiencia por "blanquear" a Montoya. Y así dio el programa carpetazo al asunto, que podría recordar al vivido en la pasada edición con Ángel Cristo Jr, quien denunció una agresión de Arantxa del Sol cuando ambos volvían en barca de una de las galas. Pero aquí el programa decidió omitir lo que pasó porque el concursante no denunció los hechos y porque no había documentos gráficos de lo que pasó.

Álex Adrover, compungido, al saber que tiene que abandonar 'Supervivientes'.

La gala, por otra parte, vivió el adiós de Álex Adrover. El concursante ha tenido que abandonar el programa tras sufrir una luxación en la rodilla en una de los juegos el pasado domingo. La solución de Supervivientes fue recuperar a Damián, el último expulsado, que todavía no había regresado a Madrid. Eso sí, con la condición de estar nominado directamente.