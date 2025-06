Una soltera de Valencia rechaza a su cita en 'First Dates' por su estilo de vida: "No hay por donde cogerlo, lo siento"

First Dates vuelve con más fuerza que nunca a Cuatro. El popular dating show se ha convertido en uno de los programas favoritos de los espectadores, gracias a sus divertidas e irreverentes citas a ciegas. En la emisión de este martes, Carlos Sobera recibiría a una soltera de lo más peculiar.

"No me gusta decir las cosas a las espaldas, yo te lo digo a la cara. Si te gusta bien, si no, también. Soy muy natural y transparente, en la cara se me nota cómo estoy", se presentaba Melanie, de 39 años y procedente de Aldaya (Valencia).

"Lo he pasado muy mal con la infidelidad. Si una persona quiere conocerme, necesito hechos. A mí, las palabras no", señalaba la soltera. "Desde pequeña he tenido animales, un gato, un perro, un hurón. Me encantan los animales", añadía también.

"Me gustan altos, morenos y que se cuiden físicamente. Algo normal, no quiero un cruasán", confesaba ella. El afortunado que iba a conocerle iba a ser Juan Manuel, de 35 años y procedente de Madrid.

"Mi sueño es poder vivir en el campo. Estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza", se presentaba el soltero. La primera impresión de su cita no iba a tardar en hacerse pública: "Físicamente, no es mi tipo. Feo como un orco no es, pero no llama la atención".

Melanie, en 'First Dates'

"Es atractiva, me gusta", comentaba, por su parte, Juan Manuel sobre ella. Durante la cena, hablaron sobre los animales, una de las debilidades de Melanie. "Los animales en casa no me gustan, mejor al aire libre. Verlos mejor asilvestrados que domesticados", señalaba el soltero.

"No le gusta nada, yo creo que ve las noticias. El punto en común no está en ningún sitio", se quejaba ella al conocer que no le gustaba el cine ni las películas. "Un pueblo solitario, ¿qué hago yo ahí? Le saco la leche a las vacas", opinaba Melanie sobre la fascinación de Juan Manuel por lo rural.

Juan Manuel, en 'First Dates'

Posteriormente, el de Madrid habló sobre su curiosidad por las relaciones liberales y los clubes swinger. Un tema que no le gustó para nada a Melanie: "Lo siento mucho, no. No hay por donde cogerlo".

"Si tuviera una pareja no me importaría que la chica interactúe con otro, pero en el caso de pareja con pareja. No con otro chico solo y yo sin nada", aclaraba Juan Manuel sobre su estilo de vida. Más tarde, también conversaron sobre las relaciones íntimas.

Momento de la cita entre Melanie y Juan Manuel, en 'First Dates'

"Este hombre tiene que ser... No me lo imagino, no se me pasa por la cabeza. No me ha dado ninguna vibra", apuntaba, tajante, la soltera valenciana. La decisión final estaba lista para sentencia.

"No tendría una segunda cita. No tenemos cosas en común, tu estilo de vida no me cuadra para mí. Esas cosas no las comparto, lo del campo y demás". "Yo también digo que no porque eres cerrada de mente", le respondía, alto y claro, el soltero madrileño.

"¿Soy cerrada de mente porque no voy a clubes de swinger? A mí no me gusta ir allí a mirar. Qué voy a mirar allí, nada", se defendía Melanie ante las palabras de Juan Manuel.