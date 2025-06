Melody, abucheada en ‘La Revuelta’: la reacción de Broncano a 48 horas de la visita de la cantante a ‘El Hormiguero’

El plantón de Melody en La Revuelta sigue dando de qué hablar, dos semanas después. Hay que recordar que tras su actuación en Eurovisión, la cantante sevillana canceló toda su agenda, incluida su visita al programa de David Broncano.

La decisión de que volviese a casa para estar con su familia sentó como un jarro de agua fría al equipo del programa de TVE, que no dudó en hacer público que Melody los había dejado plantados a última hora. Y, de paso, hicieron chistes de su antepenúltima posición en el concurso musical.

Una semana más tarde, en su primera rueda de prensa tras Eurovisión, Melody rompió su silencio, criticando las bromas del programa y exigiendo una disculpa por parte del equipo como condición para volver a visitarles.

Sin embargo, Broncano se negó a disculparse y fue más allá: señaló a la cantante por emplear “la carta de la salud mental” y lamentó su falta de una postura clara sobre el conflicto en Israel. Al día siguiente, Pablo Motos sorprendió a anunciar que tendría a Melody de invitada para este miércoles 4 de junio.

Una coyuntura que Broncano no dejó pasar por alto, advirtiendo que tenían que “hay que hacer algo el miércoles que viene”, para competir contra El Hormiguero. Y este lunes se volvió a hablar de Melody en La Revuelta, con un abucheo hacia la cantante incluido.

Pablo Motos, Melody y David Broncano en diferentes imágenes.

Durante el programa de este 2 de junio, el humorista Yunez Chaib celebró haber aprobado el examen teórico de conducir, y deslizó: “Teóricamente puedo conducir, pero la práctica es otra cosa. Como Melody, que teóricamente iba a venir a este programa”. El comentario fue recibido con abucheos por parte del público.

Para no echar más leña al fuego, Broncano pidió respeto para la artista: “Le mandamos un beso a Melody, porque no es fácil”, dijo. Pero el invitado no dejó pasar la oportunidad de rematar el chiste con una alusión directa a la famosa frase de El Hormiguero: “Pero en la práctica, Melody sabe usted lo que quiere. Lo tiene claro”.

Unas palabras que van referidas a la tarjeta de Openbank de El Hormiguero, que cada semana reparte dinero, y para ganarlo, a la pregunta “¿sabe usted qué es lo que quiero?” hay que responder “la tarjeta de El Hormiguero”.