Pedro Ruiz, contundente contra David Broncano: "Los invitados de 'El Hormiguero' están más a gusto que en 'La Revuelta'"

El Hormiguero está de enhorabuena. El programa de entrevistas de Pablo Motos ha conseguido, el pasado mes de mayo, el mejor mes del curso (15,4%) y ha marcado la mayor distancia histórica con La Revuelta, de David Broncano, con más de cuatro puntos.

Aunque el formato de David Broncano sigue siendo lo más visto de La 1, sus audiencias siguen disminuyendo y registrando su peor resultado del año (11,15). Sobre este asunto, el polifacético presentador Pedro Ruiz no ha dudado en ofrecer su opinión.

"El Hormiguero se ha impuesto en la temporada a su competidor. Y lo ha hecho con holgura. Sus invitados están más a gusto que en la competencia. Y se nota", afirmaba, contundente.

De esta manera, el catalán ponía en valor los buenos resultados cosechados por El Hormiguero y admitía que lo había hecho "con holgura" sobre su competidor, es decir, La Revuelta de TVE.

Para el también actor y humorista, la clave de estos magníficos datos de audiencia tiene un factor clave. "Sus invitados están más a gusto", señalaba Ruiz el trato que tiene Broncano o Motos con sus invitados. "Y se nota", incidía también.

No es la primera ocasión que el catalán se pronuncia sobre la guerra de audiencias entre Broncano y Motos. En una entrevista de Álex Fidalgo, en el podcast Lo que tú digas, el que fuera presentador de La noche abierta admitía que "ninguno me ha invitado", al ser preguntado por qué no había ido a La Resistencia o El Hormiguero.

Al respecto sobre qué programa le parece más interesante, Ruiz no dudó en responder al: "Son distintos. Yo creo que Broncano es un tipo muy listo y que lo que brinda es tomarse con él, la última caña del día. No creo que sea un programa de entrevistas, es un programa de tomarse la última caña. Lo que hace Marc Giró ahora también va de eso".

Por su parte, la opinión del presentador de Barcelona sobre El Hormiguero era diferente: "Es, aparentemente, más formal. Uno tiene una tendencia A y otro tiene una tendencia B. Uno se paga con dinero público y otro con dinero privado, que al final el privado es también un poco público porque en todas las cadenas hay influencias de políticos. No hay libertad, hay parodias de libertad, unas mejor hechas y otras peor".

El polifacético Pedro Ruiz se ha convertido en una de las voces más autorizadas de nuestro país a la hora de opinar sobre cualquier tipo de tema. Nada se le resiste al de Barcelona; desde la política, la economía, el medio ambiente, la cultura, la televisión, el deporte o la crónica social.