Nuria Fergó, muy sincera sobre la fama de 'OT': "Pedí ayuda a un psicólogo porque no podía ni bajar a la calle. Estaba en shock"

Nuria Fergó se ha abierto en canal en Madres: desde el corazón, el programa de entrevistas presentado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y que cuenta con la producción de Tesseo.

La artista de Nerja se ha sincerado como pocas veces lo ha hecho, abordando desde su reciente ruptura con Juan Pablo Lauro hasta su faceta como madre y su matrimonio con el padre de su hija, José Manuel Maíz.

Pero en la charla que mantiene con Cruz la cantante de Brisa de esperanza, también echa la vista atrás recordando cómo cambió su vida tras su paso por Operación Triunfo. Y es que, fue la primera concursante de la edición en confesar que necesitó ayuda psicológica.

El psicólogo ayudó a Nuria Fergó a gestionar esa pérdida del anonimato. De hecho, cuenta que fue su madre quien le mantuvo viva esa legión de seguidores. "El hecho de que los fans vinieran, te tocaran y te besaran, para mí era un agobio", dice. "Era mi madre la que respondía al teléfono".

"La gente venía a Nerja a ver el Balcón de Europa, las Cuevas de Nerja y a la Fergó", dice, con humor, la cantante, reconociendo que su carrera ha "arrastrado" a toda su familia.

Nuria Fergó y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'.

Nuria, además, explica que fue la primera de sus compañeros en ir a un psicólogo porque aborda estos asuntos "con total naturalidad". "Pienso que es un profesional que te ayuda, como cuando vas al dentista".

"Yo estaba en shock. No podía ni bajar a la calle, y las discográficas me decían que no podía ir en chándal a comprar el pan", recuerda, muy sincera. "A la psicóloga le dije: 'Yo quiero subirme al escenario, igual que un médico opera y puede ser el mejor del mundo, pero luego tiene su privacidad. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo?".

Nuria Fergó, durante una actuación en 'Operación Triunfo'.

Y la profesional le respondió lo siguiente: "Porque no se puede separar. Está unido el éxito y la fama. Te va a ir bien, y estás ahí. La gente te va a conocer, quiere saber de ti, de tu trabajo, de tu vida privada. No puedes separarlo. Decide ahora si quieres seguir adelante o te buscas otro curro".

"Si no sé hacer otra cosa", contestó ella, a lo que la psicóloga le animó: "Pues ya sabes lo que tienes que hacer". Finalmente, Nuria confiesa que le "costó dos años disfrutar de mis seguidores y de mi trabajo".

Su debut en los escenarios

Más allá de su paso por OT, Nuria Fergó recuerda que la primera vez que se subió a un escenario fue en el programa Karaoke de Telecinco. "Hice el casting y me llamaron", cuenta a Cruz, que fue escogida por la ranchera de Rocío Dúrcal Fue tan poco tu cariño. "Y gané".

Nuria sorprendió a todos porque, según dice, ella no solía cantar en casa. Lo cierto es que la malagueña siempre contó con el apoyo de sus padres. Hiciera lo que hiciera. "Mi madre fue la que dijo 'haz lo que quieras'. Por ella estoy aquí ahora", asegura sobre Ana Gómez, la mujer que le dio la vida.