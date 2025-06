Jean Reno, tajante en ‘El Hormiguero’: “Ser actor o cantante no es una cosa grande, ser cirujano y cambiar vidas sí”

El actor Jean Reno ha visitado El Hormiguero este lunes, y lo ha hecho no con una película, sino con una novela bajo el brazo. El conocido intérprete francés, pero con raíces andaluzas, acaba de lanzar su primer libro, Emma bajo el cielo de Omán.

La historia surgió mientras le daban un masaje en el oeste de Francia, con una masajista que le recomendó su esposa. “Cuando me hacen un masaje se me va la cabeza, hago un viaje, me voy, sueño, es formidable para la creación”, aseguraba en ese sentido el protagonista de Los hombres lobo.

La protagonista del libro da masajes, y al hacerlo, lee el cuerpo de la otra persona y sus códigos secretos, dolores ocultos o traumas. Pero también hay lugar para las emociones más fuertes e íntimas. Así, desveló, por ejemplo, que tuvo una relación de 18 meses “basada en la piel”, porque cuando la otra persona le tocaba sentía un gran calor.

Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, puso sobre la mesa en un momento dado cómo Jean Reno ha visto de cerca que “a algunas personas le cambia la fama. ¿Te vuelve idiota?”, preguntaba. “Sí, claro, enseguida”, respondía el actor y ahora escritor.

Para Reno, el gran problema es que cuando nadie te conoce, hablas y nadie te escucha. Sin embargo, cuando eres conocido, a todo el mundo le parece bien lo que digas. “Tú te lo crees y te vuelves un idiota enseguida”, resumía.

Jean Reno y Pablo Motos en 'El hormiguero'.

“¿Y cómo haces para que no te afecte?”, le preguntaba Motos al invitado. Ahí, Jean Reno hizo una reflexión sobre la muerte, y cómo cree que mirarla de frente “te calma enseguida”. “No eres más grande que nosotros”, seguía exponiendo, antes de dar una lección de vida.

“No considero que ser actor o cantante sea una cosa grande, un cirujano que te cambia la vida y te cambia el corazón es más importante que lo que yo hago”, afirmaba con rotundidad. Además, confirmó que cuanto más avanza en la vida más piensa en la muerte y que, por lo tanto, más tiene que mirarse a sí mismo, a sus hijos o a sus amigos, “porque me voy a morir”.

En el resto de la charla, Jean Reno comentó las diferencias entre la forma de ser entre los parisinos y los neoyorquinos, pues él está afincado en Nueva York desde hace 22 años. También avanzó que tiene como proyecto un espectáculo que girará en Japón sobre su vida, con ocho canciones.

En el repaso de su trayectoria, mencionó alguna anécdota con Tom Cruise durante el rodaje de Misión Imposible, y también habló de una de sus películas más recientes, Mi amigo pingüino, donde trabajó con diez pingüinas. “No son desagradables, pero no te quieren. Son muy duros”, llegó a decir entre risas sobre estos animales.