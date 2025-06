Gema López dice lo que muchos piensan sobre Yenesi de 'Tu cara me suena': "Se sintió maltratada por el jurado"

La octava gala de Tu cara me suena es considerada como una de las más polémicas de las últimas semanas. Tras la valoración del jurado, Yenesi protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche.

Todo se desató cuando el jurado, formado por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Florentino Fernández, valoró su número con una puntuación que la artista consideró injusta.

Sin disimular su enfado, Yenesi abandonó el plató ante la sorpresa del público y del propio equipo del programa.

Su actitud no pasó desapercibida para Espejo Público, quienes este lunes, 2 de junio, se hicieron eco de lo sucedido.

Gema López, copresentadora del programa, fue especialmente clara al compartir su opinión: "Yenesi se sintió maltratada por el jurado y decidió abandonar el plató. Yo creo que hizo bien", sentenció sin rodeos.

La tensión de aquella noche no tardó en trasladarse al plató del programa de Antena 3, donde la actitud del avilés fue analizada a detalle.

Lo cierto es que la reacción del artista tenía fundamento. Yenesi acababa de recibir una de las puntuaciones más bajas de la noche: un 4, dos 5 y un 6.

Yenesi en 'Tu cara me suena'. 'Espejo Público'.

"Creo que a nivel imitación, ni una semana, quizás una con Kate Ryan que no he imitado bien, el resto me he dedicado a imitar, que creo que es de lo que va este programa. Creo que ni esto es La Voz, ni Operación Triunfo", confesó ante el jurado durante la última gala del programa momentos antes de abandonar el lugar.

Susanna Griso aportó su visión: "Se ve que estuvo a punto de romperse y no quiso que las cámaras captaran ese momento". Lorena Vázquez no tardaría en sumarse a la conversación. "Supo lo que hacía yéndose".

Conforme avanzaba la tertulia, los colaboradores prosiguieron compartiendo su opinión sobre la situación.

"Pide perdón antes de irse, no es que se va y ya está. Si no está de acuerdo con su puntuación, me parece bien que lo diga de manera educada", compartió Gema López.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

Isabel Rábago fue otra de las voces más críticas. "Jolín, un poco de humildad. Tú sabes dónde estás. No es un concierto que consume tu producto, sino un concurso", remarcó con contundencia.

"Fue muy duro para ella", admitió por su parte Susanna Griso, resumiendo con pocas palabras su opinión sobre la situación de la última actuación del avilés. "El jurado está condicionado, te condiciona si te cae bien el otro", se escuchó decir en plató.