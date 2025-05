Una soltera de Alicante rechaza a su cita en 'First Dates' por su machismo: "Las mujeres con hijos vienen con mochila"

First Dates vuelve un día más a los hogares españoles. El dating show más popular de Cuatro trae las mejores citas a ciegas y a los solteros más exigentes que vienen a buscar el amor en el programa. En la emisión de este jueves, Carlos Sobera conocería a un soltero de lo más peculiar.

"Mis amigos me llaman Mel Gibson. Dicen que me parezco, antes tenía el pelo para atrás con coleta", se presentaba Mel que no desvelaba su edad exacta (¿46?) ni profesión. Eso sí, venía desde Barcelona.

"Mel Gibson es amigo de mi padre desde hace muchos años. Vivió en Los Ángeles", le contaba a Carlos Sobera. Preguntado sobre si su progenitor era actor, declinó responder. "Es uno de los actores más importantes de la época del cine", señalaba sobre su padre.

"La película que yo rodé fue de terror, de las más famosas. Ha ganado 3 premios Óscar. Para protegerme, intentaron que no siguiera rodando", confesaba también. Por otra parte, hablaría sobre el amor: "Me gustan las mujeres, sí. Soy mujeriego. Soy una persona muy sincera".

La afortunada que iba a conocerle sería Patricia, de 41 años y procedente de Elche (Alicante). "Es mi tipo porque el físico que tiene me acompaña bastante. Se cuida muchísimo y me ha gustado. Está buena", opinaba Mel, nada más verla.

"En el azul de los ojos se pueden parecer, no mucho más", comentaba Patricia sobre el parecido que Mel decía tener con el famoso actor de Hollywood. "Me ha gustado su pelo, su cuerpo, su físico", volvía a repetir el de Barcelona sobre su cita.

Durante la cena, el soltero conoció que Patricia tiene un hijo de 11 años. "Las personas que vienen con mochila son chicas que vienen con hijos, no con uno sino que vienen con dos o tres. Para mí, eso es una mochila. Si viene con uno es una riñonera", se expresaba Mel sobre la maternidad.

"Si todo va correctamente, Patricia sabrá mi secreto. La familia lo sabe, pero Patricia podrá saberlo también y encantado de que ella forme parte de ese secreto", confesaba Mel. El secretismo del soltero, no convencía a Patricia: "No me ha dicho absolutamente nada, ni a qué se dedica ahora ni a qué se ha dedicado en su pasado. No ha sido claro".

"Físicamente no es mi tipo. Creo que me oculta su vida personal y profesional, todo el rato ha estado dando rodeos", afirmaba la soltera de Elche. Tras finalizar la cena, la pareja se trasladó al reservado más íntimo del programa.

En un primer momento, ella se negó a recibir ningún beso. "Creo que gustarle sí, pero es una persona reservada y no ha querido avanzar más", opinaba Mel. "He tenido que evadir, como he podido, algún beso. La verdad es que nunca había hecho tantas cobras a nadie y más advirtiéndole desde la primera", se sinceraba ella.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Tendría una segunda cita con Patricia", decía Mel. Por su parte, ella le rechazaba de manera contundente: "No tendría. Porque no he tenido atracción física. Me has buscado los labios y te he evitado. Ese momento me ha parecido una falta de respeto". Él se excusaba: "Si tengo una chica guapa, delante. ¿Tú que haces?".