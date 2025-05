Pedro Ruiz, rotundo contra 'La familia de la tele': "La televisión pública no debería ser un tenderete de ningún color"

La llegada del universo Sálvame a TVE sigue dando que hablar. La familia de la tele parece no arrancar en las sobremesas de La 1 y el presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, defiende a capa y espada la continuidad del magacín.

"Es muy difícil hacerlo cuando se vive en el ataque permanente", argumentaba López sobre las complicaciones que vive el formato de María Patiño o Belén Esteban. El pasado miércoles, el contenedor (8,4%), con las series incluidas, marcaba su peor resultado desde su estreno.

Sobre este asunto, ha querido dar su más sincera opinión una de las voces más autorizadas de nuestro país. El presentador Pedro Ruiz compartía en redes sociales un mensaje velado dirigido a La familia de la tele y a sus últimas audiencias.

"Un día le dije, en directo, a María Casado que no llorara porque las audiencias no son el alma de las cosas. Y lo sigo pensando, ahora que se habla de determinados programas de la televisión pública. No creo que un programa que tenga mucha audiencia y no sea digno de la televisión pública, deba seguir", arrancaba Ruiz su 'Pensamientos del día'.

"Aunque tenga un 120% de audiencia. Como tampoco creo que un programa que tenga un 3-4%, si es bueno o está en La 2, tenga que desaparecer. Porque la televisión pública está solamente para cuatro cosas: dignidad, prestigio, servicio y pluralidad", continuaba.

"El resto son negocios o contratos, pero la televisión pública no es un tenderete de ningún color. Ni rosa, ni verde, ni amarillo, ni blanco, debe ser transparente. Lo demás, es otro modo de verla", finalizaba su vídeo compartido con sus más de 107.000 seguidores en Instagram.

En este sentido, José Pablo López, en su comparecencia en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, ha admitido: "Prefiero equivocarme a no intentarlo. Cuando tenga el convencimiento profesional de que el programa no da más de sí, lo retiraré de la parrilla".

No es la primera vez que Ruiz opina de manera directa o indirecta sobre el nuevo magacín de TVE. El pasado 14 de mayo, denunciaba: “Aparecía un rótulo en La familia de la tele, que decía: 'Si sabes algo de un famoso y puedes demostrarlo, llámanos', en la televisión pública".

"Es la mayor iniquidad que recuerdo, un bochorno que ninguno de los que hemos pasado por ahí supusimos que ocurriría nunca. Una incitación a la delación infame y sin ética alguna”, explicaba, señalando así una especie de mala praxis.

Anteriormente en una entrevista, el también actor y escritor también hacía referencia a La familia de la tele, en términos similares: "Entiendo que el entretenimiento es una cosa, pero creo que la indignidad es otra".

El polifacético Pedro Ruiz se ha convertido en unas de las voces más autorizadas de nuestro país a la hora de opinar sobre cualquier tipo de tema. Nada se le resiste al de Barcelona; desde la política, la economía, el medio ambiente, la cultura, la televisión, el deporte o la crónica social.