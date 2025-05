Lydia Lozano se rompe en directo en ‘La familia de la tele’ y desvela su problema de salud: “No puedo hacer vida normal”

Muy afectada, emocionada y al borde del llanto, Lydia Lozano se sinceró sobre su salud este jueves 29 de mayo en el programa La familia de la tele. Y es que allí ha compartido públicamente y por primera vez el complicado diagnóstico médico que ha recibido tras años arrastrando molestias físicas.

La popular colaboradora, que ha pasado por quirófano en varias ocasiones en los últimos años, narró entre lágrimas que padece artritis reumatoide, una enfermedad crónica que ha mermado notablemente su calidad de vida. “No puedo hacer vida normal”, confesó.

Así, Lydia entró en detalles sobre cómo le afecta a la movilidad de sus manos. Para leer utiliza guantes con hilo de acero, no soporta el peso de un libro, y emplea el altavoz del móvil por el dolor que siente en esta extremidad. “No puedo usar secador de pelo, ni atarme los cordones”, lamentaba.

“Esto me pasa desde enero, pero en realidad llevo cinco años arrastrando este problema”, contaba sin poder ocultar la emoción. “Ayer salí del reumatólogo... y aunque pueda parecer una tontería, para alguien tan independiente como yo, que nunca pide ayuda... me diagnosticaron artritis reumatoide. Estoy muy tocada”, decía con pasmosa sinceridad.

La periodista canaria también reveló que durante años ha recurrido a inyecciones de cortisona sin conocer el origen real del dolor: “Llevo cinco años pinchándome el hombro para que no se me duerman las manos. Ya está. No puedo ni cerrar la mano del dolor”.

Este problema de salud le ha cerrado puertas profesionales, como el tener que rechazar el concursar en MasterChef Celebrity. “No he podido participar este año por esto. Hay muchas cosas que ya no puedo hacer, me siento muy limitada”.

A este problema de salud se le suman su situación personal, pues perdió a su progenitora hace unas semanas. “Se me ha juntado todo, lo de mi madre... estoy muy mal”, admitió entre lágrimas la que fuese concursante de Baila como puedas.

Más adelante, Bob Pop, que sufre esclerosis múltiple, entró en el plató, y le dio a Lydia un gran consejo, pues él sabe lo que es perder la movilidad en las manos: “Lo único en que no puedes es insisitir en que eres muy independiente. Nadie somos independientes”.

Así, el escritor quiso que Lozano entendiese que “la independencia no tiene que ver con que tengas que pedir que te peinen, te corten las uñas o te corten un fuet”. “Yo he usado mis manos para escribir, y dejé de usar una, porque el brazo se paralizó, y la otra cada vez funciona peor, pero hago lo que puedo”, seguía contando.

“Y sé que dependo de gente. Y los cuerpos se estropean porque los hemos usado y disfrutado”, le advertía a Lozano. Y le dio ánimos relatando que tiene médico, un diagnóstico, terapia, medicamentos, y ahora “tienes más trabajos, pero tus manos siguen siendo estupendas”. “Y habrá cosas que dejes de hacer, y hay cosas que has dejado de hacer, sin diagnóstico, y ya no te acuerdas”, le diría también.