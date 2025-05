Aitana, alto y claro sobre su lucha contra la depresión: “Era algo que no conocía mucho y no quería medicarme”

Por segunda vez en esta semana, El Hormiguero recibía a una invitada platino. Tras Elsa Pataky le tocaba el turno a Aitana, cantante que desde pequeña soñaba con tener éxito y dar entrevistas en el programa de Pablo Motos.

En esta ocasión, la artista catalana visitaba El Hormiguero para promocionar El cuarto azul, su nuevo trabajo, el cuarto álbum de su carrera y que desde esta misma noche estará disponible. “¡Qué nervios!”, admitía la invitada, que reconocía que hasta le dolía la barriga antes de salir al plató.

“Un diez. Antes de salir me dolía la barriga, no sé qué me pasa. Es el cuarto disco, y las expectativas pueden estar altas o que a la gente le dé igual”, admitía. Su disco se llama así porque ella creció en un dormitorio azul, porque a su madre le dijeron que sería niño hasta los seis meses de gestación.

Habitualmente, el color azul representa tristeza, pero para ella significa otras cosas. “Para mí el azul no es tristeza, es muchas más cosas, es paz y volver al lugar seguro”, relataba la que fuese concursante de Operación Triunfo.

Este disco lo realizó durante el año pasado, una etapa complicada para Aitana. “A nivel psicológico pasé un año muy fuerte, a nivel mental, y estuve haciendo este disco. Tiene dos partes: la oscuridad, la rabia, la depresión. Y todo lleva a la luz y al cuarto el cuarto azul y volver a mis principios”, admitía.

Aitana y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Pablo Motos le preguntó en un momento dado que si se mirase en el espejo de ese cuarto azul, y solo viésemos su interior, qué sería lo que se reflejaría. “Veríais a una chica supervulnerable, muy normal. Y muy controladora, muy perfeccionista”, explicaba.

Así, se definió como una mujer “con muchos miedos, y que me he equivocado mucho. La he cagado bastantes veces y de algunas me arrepiento y otras no”. Y matizó que de esas de las que se arrepiente le han permitido ser mejor persona en la actualidad.

Más adelante, Aitana relataría su lucha contra la depresión. Grabando la serie documental Aitana: Metamorfosis comenzó a sentirse mal. “Cuando volví empecé a sentir que la cara se me hinchaba, no paraba de llorar”, rememoraba.

“La depresión es una condición médica real, no es estar triste un momento” aclaraba la artista. Y contó cómo un día que su padre regresaba a casa en el AVE le llamó diciéndole que no podía salir de la cama, y acudió en su ayuda. “Vinieron mis amigas, y mi madre dijo: vamos al psiquiatra y me diagnosticaron la depresión”, resumía.

“Era algo que no conocía mucho, no quería medicarme. Soy cantante, compongo, las emociones me gusta tenerlas a flor de piel”, reconocía. Sin embargo, la terapia le ayudó, y en ese sentido, dio las gracias a los profesionales que la trataron y a su familia.

Aitana además admitió sentirse mal durante la depresión, porque sentía que “tenía todo” y que era afortunada. “Y era más frustrante, pero no controlas tu mente”, se lamentaba. Fue en Navidad cuando se dio cuenta de que estaba comenzando a ver la luz.

“Cuando estuve con mi familia y estuve mejor y dije esto está empezando a funcionar”, señaló. Sin embargo, ese diciembre tuvo que cancelar toda su agenda, y solo fue a una gala “fue complicado para mí y disimulé como pude, pero fue muy heavy”.