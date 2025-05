Sofía Suescun no se calla y aconseja a Melody en plena resaca eurovisiva: “Que aproveche, es efímero”

La familia de la tele acudió este martes a un evento con creadores de contenido e influencers, con Marta Riesco ejerciendo una vez más de reportera. Y allí, la periodista charló con varias personas que se dedican profesionalmente a las redes, entre las que se encontraba la televisiva Sofía Suescun.

Marta Riesco se dirigió a la hija de Maite Galdeano para que le dé algún consejo a Melody, quien está viviendo un auténtico huracán posteurovisivo. “Que lo aproveche, porque todo lo efímero, todo lo que viene rápido se va rápido”, aseguraba la novia de Kiko Jiménez.

Y añadía Sofía: “Como se empiece a obsesionar y se empiece a replantear todo tanto va a tener problemas de salud. Que se quede con lo bueno”. Las preguntas iban relacionadas, principalmente, por el hecho de que en la actualidad Melody supera el millón de seguidores.

Por su parte, la tiktoker Ale Agulló bromeó con el hecho de que, con tales cifras, la de Dos Hermanas “ya puede moverse en nuestro ambiente”. Y se imagina a Melody haciendo vídeos “como es ella, que no pare de cantar en sitios”, y que irrumpiese con sus canciones de manera espontánea en cualquier lugar.

También estaba en la cita la televisiva Melissa Pinto, conocida, entre otros programas, por su paso por La isla de las tentaciones. Y para ella, en Eurovisión, “el espectáculo fue muy guay, y el vestuario fue acorde”.

Sofía Suescun en 'La familia de la tele'.

Por su parte, el creador de contenidos de humor SensilloConS deslizó con sorna que Melody ha tenido tiempo para “recapacitar, para que lleguemos a un acuerdo y la culpa sea de otro” sobre su mal puesto en Eurovisión.

Marta Riesco le explicaba al malagueño que hablaría en otra cadena y no en RTVE, y le chivaba al oído el presunto dineral que compraba. “Melody se va a comprar próximamente un pisito aquí en Gran Vía”, resumía el influencer.

Sobre la rueda de prensa del pasado lunes, SensilloConS también recordó que Melody dijo que si hubiera presentado bajo sobre sus normas todo sería diferente. "¿Qué norma no has podido cumplir? ¿Una cámara que se ha perdido algo de la actuación? No, Melody, sácalo, sácalo", pedía entre risas el que fuese participante de Quién quiere casarse con mi hijo.